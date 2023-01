Tratou-se de um acidente numa autoestrada em Marbella.

Vídeo. "Chuva" de notas de 50 euros gera o caos em autoestrada espanhola

Paula SANTOS FERREIRA Tratou-se de um acidente numa autoestrada em Marbella. Condutores pararam para apanhar as notas causando um engarrafamento.

O vídeo divulgado nas redes sociais com condutores a pararem os carros em plena autoestrada em Marbella, Espanha, para apanhar dinheiro que voava parece uma cena de filme, mas foi bem real e passou-se na segunda-feira de manhã.

Tudo aconteceu porque um automóvel, onde seguiam dois homens de nacionalidade árabe que transportavam uma mala com cerca de 20 mil euros em dinheiro, sofreu um pequeno acidente, ao quilómetro 181 da autoestrada A-7, pelas 11h00 de ontem. Em resultado do acidente, voaram centenas de notas de 50 euros.

A mala abriu-se e o dinheiro voou literalmente pelas janelas do automóvel, informou a Guardia Civil de Tráfico y Policía Nacional a vários órgãos de comunicação social. Além das notas de 50 euros, voaram também algumas de 500 euros. Os ocupantes não ficaram feridos.

Inicialmente, houve quem contasse que tinha sido um dos alegados proprietários do dinheiro a lançá-lo pela janela.

Perante o insólito, os condutores paravam para confirmar se era mesmo real o que estavam a ver. Depois, acabaram por sair dos carros para apanhar o maior número de notas que conseguiram. Houve um passageiro de um autocarro que conseguiu reunir 500 euros, segundo revelado na conta de Twitter do programa “Hoy por Hoy”, da rádio espanhola Cadena SER.

“No início não percebemos bem o que estava a acontecer. Mas conseguíamos ver carros parados e pessoas a saírem e a baixarem-se para agarrarem em algo. Depois alguém disse que o que estava no chão eram notas de 50 euros”, declararam testemunhas à agência de notícias Efe.

Vários condutores que ficaram parados no local partilharam o momento insólito em vídeos. Nos vídeos, conseguem ver-se vários carros parados, como o autocarro onde supostamente viajava o coletor dos 500 euros, e condutores a sair dos carros e a recolher as notas de 50 euros do chão.

O alerta para a inacreditável situação e engarrafamento foi dado por um condutor aos serviços de emergência 112 tendo os bombeiros, as autoridades policiais e da direção geral de tráfico estado no local para resolver o bloqueio.

As autoridades não desvendaram quanto dos 20 mil euros terão voado pela janela após o acidente.

De acordo com os meios de comunicação social, como a revista Autopista, a legislação espanhola (Lei 10/2010 de 28 de abril) permite que se transporte dinheiro vivo em Espanha até ao máximo de 100 mil euros. Já na entrada ou saída do país o máximo permitido são 10 mil euros.

