Os passageiros que viajavam de Calais, em França, para Folkestone, na Inglaterra, ficaram retidos sob o Canal da Mancha e tiveram de ser retirados através de um túnel de serviço.

Vídeo. Centenas de passageiros ficaram retidos no Eurotúnel durante horas

Centenas de passageiros ficaram presos no Eurotúnel entre França e Inglaterra, esta terça-feira à noite, depois de um comboio ter avariado.

Os passageiros ficaram retidos durante quase cinco horas abaixo do Canal de Mancha, tendo de caminhar pelo túnel de serviço relata o The Guardian.

"O comboio pendular foi obrigado a fazer uma paragem controlada e inspecionado. Como medida de precaução, e para sua segurança e conforto, transferimos os passageiros a bordo para outro comboio através do túnel de serviço", confirmou esta quarta-feira, à AFP, John Keefe, relações públicas da Getlink, o grupo que opera o túnel do Canal da Mancha, uma secção de quase 38 quilómetros que liga Calais, em França, a Folkestone, na Inglaterra.

O comboio afetado pela avaria transportava cerca de 400 pessoas e fazia a ligação França para o Reino Unido, das 15.50h, no sentido Calais-Folkestone.

Passageiros não ganharam para o susto

Fotos e vídeos partilhados nas redes sociais mostram os passageiros a caminhar pelo túnel de serviço, alguns com os seus pertences e outros com os seus animais de estimação. No entanto, e apesar de o trajeto ter sido feito em segurança e de não se terem registado incidentes, muitos não ganharam para o susto.

Sarah Fellows, 37 anos, de Birmingham, disse à agência PA que "o túnel de serviço era aterrador". "Foi como um filme de catástrofe", descreveu, contando que "havia uma mulher a chorar no túnel e outra a ter um ataque de pânico".

Outro passageiro, Michael Harrison, de Cranbrook, relatou que chegou a "Folkestone seis horas após o embarque".

"Operações como esta levam tempo, mas são para a segurança de todos e devem ser realizadas com cuidado", explicou à AFP John Keefe. "Anunciámos atrasos de até seis horas, na partido do nosso terminal francês, mas a maioria dos passageiros foi transportada em menos tempo do que isso", acrescentou.



"Apesar de alguns passageiros terem tido uma viagem mais longa do que o esperado, todos estiveram sempre em segurança", garantiu o responsável.

O serviço de comboios do Eurotúnel voltou ao normal esta quarta-feira de manhã.



