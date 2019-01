Thierry Mariani concorre pela extrema-direita de Marine Le Pen.

Vídeo. Candidato francês às eleições europeias chama "bêbado" a Juncker

Thierry Mariani concorre pela extrema-direita de Marine Le Pen.

Thierry Mariani, ex-ministro de Nicolas Sarkozy e candidato às eleições europeias pelo Rassemblement National (ex-Frente Nacional, liderada por Marine Le Pen), aproveitou o discurso de lançamento da campanha para chamar "bêbado notório" a Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia. "Jean-Claude Juncker, um bêbado notório, encarna na perfeição, o barco à deriva em que se transformou a União Europeia", disse.

Acusações deste género dirigidas a Juncker têm acontecido várias vezes, sobretudo vindas de partidos da extrema-direita europeia. O ministro italiano Matteo Salvini, por exemplo, disse que só falaria "com gente sóbria" e que Juncker "devia beber dois copos com água antes de abrir a boca" durante a recente polémica a propósito do Orçamento do Estado italiano que a Comissão Europeia começou por rejeitar.

Em julho último, na cimeira da NATO, quando cambaleou e teve de ser ajudado por vários chefes de Governo, entre os quais o português António Costa, Juncker foi também acusado de estar sob o efeito do álcool por um deputado eurocético alemão que classificou a sua presença como "vergonhosa".





