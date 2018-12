Um dos músicos da banda "Seventeen" e o produtor morreram, assim como vários espectadores que seguiam o show.

Vídeo. Banda indonésia atingida durante concerto

Pelo menos o baixista e o produtor da banda Seventeen morreram ao serem atingidos por uma onda do tsunami na Indonésia. A banda estava em plena atuação no palco quando foi surpreendida pela força das águas. A estrutura do palco e os músicos foram arrastados, morrendo também alguns dos espectadores que seguiam o concerto.

Segundo a imprensa internacional, a banda estava a atuar no Tanjung Lesung Beach Resort, na ilha de Java. Riefian "Ifan" Fajarsyah, o vocalista, confirmou esta manhã em lágrimas a morte do baixista e do produtor, havendo ainda outros elementos da banda que estão desaparecidos.





