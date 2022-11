O acidente ocorreu na pista do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, no Peru, e a colisão causou a morte de dois bombeiros.

Perú

Vídeo. Avião prestes a descolar colide com camião na pista e incendeia-se

Redação O acidente ocorreu na pista do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, no Peru, e a colisão causou a morte de dois bombeiros.

Um avião de passageiros da Latam Airlines prestes a descolar colidiu com um camião dos bombeiros que, nesse momento, entrou na pista do Aeroporto Internacional de Lima, ontem à tarde. A colisão fez com que o avião com 102 passageiros a bordo e seis tripulantes se incendiasse. O acidente causou a morte de dois bombeiros, segundo várias fontes oficiais. Há ainda outro bombeiro que foi ferido e encontrava-se ontem ao final do dia "em estado crítico devido a um traumatismo craniano". Já os passageiros e tripulação saíram ilesos.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento insólito da colisão na pista entre a aeronave que fazia a ligação doméstica Lima e Juliaca e o camião de bombeiros.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Os bombeiros de Lima disseram que o alerta foi dado às 15h25 (20:25 GMT) e que quatro ambulâncias e unidades de salvamento foram destacadas. Imagens recolhidas por testemunhas do acidente e transmitidas por estações de televisão mostraram o avião, um Airbus A320, a ganhar toda a velocidade para a descolagem e a atingir o camião que entrara na pista também em excesso de velocidade. O veículo dos bombeiros ficou bastante danificado.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Após o embate e já com o trem de aterragem danificado, o avião continuou no seu percurso na pista, quando a asa direita embateu no solo e se incendiou.

Queda do voo MH17. Três homens condenados a prisão perpétua O julgamento representa o fim de uma longa espera por justiça para os familiares das vítimas, que vieram de 10 países, incluindo 196 holandeses, 43 malaios e 38 australianos.

As autoridades já estão a investigar as causas do acidente.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.