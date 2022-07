"Há 115 dias que nos encaminhamos para a candidatura. E o nosso caminho para a adesão à UE não deve demorar anos, décadas", pediu Zelensky.

Guerra na Ucrânia

Vídeo. "Agora estamos juntos". Bandeira da UE erguida no Parlamento ucraniano

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta sexta-feira que a Ucrânia e a UE iniciam um novo capítulo na sua história, após a candidatura do país para a adesão à União Europeia ter sido aceite.

"Agora já não estamos perto. Agora estamos juntos", disse Zelensky no discurso ao Parlamento ucraniano. É "uma grande honra e responsabilidade" trabalhar para "satisfazer as aspirações" do país, afirmou.

"Há 115 dias que nos encaminhamos para a candidatura. E o nosso caminho para a adesão não deve demorar anos, décadas", ressalvou também, assegurando que "temos de percorrer este caminho rapidamente. Até que ponto isso é possível, depende de nós. Temos de fazer a nossa parte do trabalho para permitir que os nossos amigos na União Europeia tomem outra decisão histórica por nós com a mesma rapidez".

Entre aplausos, uma bandeira da UE foi erguida no parlamento, junto à bandeira amarela e azul ucraniana. Zelensky, o Primeiro-Ministro, Denys Chmygal, e o presidente do Parlamento [Verkhovna Rada] , Ruslan Stefantchuk, assinaram uma promessa conjunta que simboliza a unidade dos três ramos do governo nos esforços para aderir à UE.



A Presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, também discursou via videoconferência e garantiu ao parlamento "a Ucrânia está a lutar bravamente e a Europa está com o país o tempo que for preciso. Não vamos descansar".

Ao mesmo tempo, a Presidente da CE exaltou o país a acelerar reformas contra a corrupção e outras medidas para garantir o sucesso do processo de adesão a UE.



A Ucrânia candidatou-se oficialmente à adesão à UE cinco dias após o início da invasão russa, a 24 de Fevereiro. Os 27 membros da UE aceitaram a candidatura a 23 de junho. No entanto, o processo pode levar vários anos.



