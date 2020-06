O diretor de campanha do Trump, Brad Parscale, disse que tinha havido mais de um milhão de reservas para o evento, no entanto, apenas seis mil apoiantes apareceram.

Utilizadores do TikTok e fãs de K-pop sabotam comício de Trump com sucesso

Os utilizadores da plataforma TikTok e os fãs de música pop coreana orquestraram, com sucesso, uma sabotagem ao comício político do presidente Donald Trump, realizado em Tulsa, Oklahoma, no sábado.



Os participantes deste movimento, que partilhou os créditos nas razões pelas quais a enorme arena reservada para o evento estar praticamente vazia, inflacionaram as expectativas de assistência naquele que foi o primeiro comício político do Presidente Donald Trump em meses.

Segundo a agência Reuters, os utilizadores das redes sociais em plataformas, incluindo a popular aplicação de partilha de vídeos TikTok, afirmaram ter completado o registo gratuito em linha para o comício, sem qualquer intenção de participar. Antes do evento, o diretor de campanha do Trump, Brad Parscale, disse que tinha havido mais de um milhão de reservas para o evento.

No entanto, a arena de 19.000 lugares no BOK Center tinha muitos lugares vazios no sábado à noite e Trump e o vice-presidente Mike Pence cancelaram os discursos para uma zona de "transbordo" prevista no exterior. Os Bombeiros de Tulsa contaram cerca de 6.200 pessoas.

"Os conselheiros de campanha de Trump tinham visto o comício como uma forma de rejuvenescer a sua base e demonstrar apoio quando as sondagens de opinião o indicavam atrás do rival democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden", escreveu a agência.

EUA. Secretária-adjunta de Estado demite-se em protesto contra gestão de Trump Criticado pela forma como tem gerido os protestos, Donald Trump foi acusado de incitação à violência por vários críticos.

Oklahoma comunicou um surto de novos casos de coronavírus, e o departamento de saúde do Estado tinha avisado os que planeavam assistir ao evento de que enfrentavam um risco acrescido de apanhar o vírus. A organização da campanha do presidente afirmou que a entrada foi feita por ordem de chegada e que não foi emitido um bilhete efetivo a ninguém.

"Os esquerdistas enganam-se sempre a pensar que estão a ser espertos". Registar-se para um comício significa apenas que responderam com um número de telefone", disse o porta-voz da campanha Trump, Tim Murtaugh, numa declaração. "Mas agradecemos-lhes as suas informações de contacto".

Parscale disse numa declaração que a campanha elimina números de telefone falsos e fê-lo com "dezenas de milhares" no evento de Tulsa para o cálculo de possíveis presenças.

A congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez, respondeu em tom jocoso com uma publicação no Twitter de Parscale que culpou os meios de comunicação social por desencorajar os participantes e citou o mau comportamento dos manifestantes no exterior.

"Na verdade, acabou de ser ABALADO pelos adolescentes do TikTok que inundaram a campanha Trump com falsas reservas de bilhetes e enganaram-no para acreditar que um milhão de pessoas queriam o seu microfone branco supremacista aberto o suficiente para arrumar uma arena durante a COVID," tweetou no sábado. "Aliados do KPop, vemos e apreciamos as vossas contribuições na luta pela justiça também", acrescentou.

Actually you just got ROCKED by teens on TikTok who flooded the Trump campaign w/ fake ticket reservations & tricked you into believing a million people wanted your white supremacist open mic enough to pack an arena during COVID



Shout out to Zoomers. Y’all make me so proud. ☺️ https://t.co/jGrp5bSZ9T — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 21, 2020

A CNN tinha relatado terça-feira que um vídeo do TikTok postado por Mary Jo Laupp, que usa a hashtag #TikTokGrandma, tinha ajudado a liderar a iniciativa. O vídeo tem agora mais de 700.000 likes.

Dois fãs do K-pop que falaram com a Reuters por Skype e entrevistas telefónicas no domingo disseram que cada um deles tinha dois lugares registados, não usando os seus nomes e números reais.

Raq, uma estudante de 22 anos e eleitora democrata do Minnesota que só queria ser identificada pelo apelido, disse que uma das principais razões que a levou a participar foi o facto de o comício ter sido em Tulsa, o local dos surtos mais sangrentos de violência racista contra os negros americanos, há cerca de 100 anos. "Ouvi-o primeiro apenas dos fãs da banda BTS e depois, quando vi que chegou ao TikTok, fiquei tipo, oh sim, isto vai explodir", disse, referindo-se a uma popular banda sul-coreana de rapazes.

Uma estudante de 17 anos do Kansas que só queria ser identificada pelo seu nome de utilizador, Em, disse que tinha ouvido falar pela primeira vez do movimento no TikTok, contando que muitos dos tweets originais que partilhavam informações sobre o rally tinham sido eliminados. "Penso que foram parcialmente os TikTokers e os fãs do K-pop, mas também as pessoas não estão tão interessadas no Trump como ele pensa que estão", disse.

Os fãs do K-pop reuniram-se nas últimas semanas em torno do movimento "Black Lives Matter" nas redes sociais, apoderando-se de hashtags que se opunham ao movimento e enviando spam para uma aplicação da polícia de Dallas que pedia provas de atividade ilegal durante os protestos.

No sábado, houve alguns confrontos de gritos e disputas fora do evento entre cerca de 30 manifestantes da Black Lives Matter e alguns apoiantes do Trump à espera de entrar.

Um repórter da Reuters disse que a polícia fechou temporariamente os portões de acesso depois dos manifestantes terem chegado ao perímetro do comício, mas os militares ajudaram a evacuar a área e os portões foram reabertos cerca de três horas antes do início do evento. A campanha Biden negou ter qualquer papel no esforço de registo dos meios de comunicação social. "Donald Trump abdicou da liderança e não é surpresa que os seus apoiantes tenham reagido abandonando-o", disse um porta-voz da campanha, Andrew Bates.



