A Áustria é o primeiro país da União Europeia a regressar ao confinamento da população face ao ressurgimento dos casos de covid-19.

Covid-19

Áustria volta a confinar e torna vacinação obrigatória

Lusa A Áustria vai impor, a partir de segunda-feira, o confinamento de toda a sua população e tornar a vacinação obrigatória a partir de 1 de fevereiro, anunciou esta sexta-feira o chanceler Alexander Schallenberg.

O país é o primeiro da União Europeia a regressar ao confinamento da população face ao ressurgimento dos casos de covid-19.



A medida vai durar pelo menos 20 dias a partir da próxima segunda-feira, de forma a tentar controlar o aumento de casos. "Não queremos uma quinta vaga", admitiu Alexander ​​​​​​​Schallenberg, criticando aqueles que não se querem vacinar. "Há demasiados entre nós que não demonstraram solidariedade. O aumento da taxa de vacinação é a única forma de quebrar este círculo vicioso", alertou o chanceler austríaco.

A medida será imposta poucos dias depois de o país ter decidido confinar as pessoas que não foram vacinadas. A decisão sobre a vacinação obrigatória foi tomada depois de discussões com todos os governadores regionais.

As medidas da Áustria são as mais drásticas tomadas até agora por um país da Europa Ocidental para enfrentar a atual onda do coronavírus. Um pico recorde de casos de covid ameaça sobrecarregar o sistema de saúde na Áustria.

Muitos outros países europeus estão a impor restrições à medida que os casos aumentam.

