De acordo com o governo, a situação atual não justifica a medida, mas deverá ser reavaliada em junho.

Pandemia

Áustria recua na obrigatoriedade da vacina contra a covid-19

Maria MONTEIRO O governo austríaco anunciou esta quarta-feira que já não vai aplicar a lei aprovada em fevereiro para vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos. De acordo com o executivo, a situação atual não justifica a medida, mas deverá ser feita nova avaliação em junho.

O plano de vacinação obrigatória para adultos tinha sido anunciado no final do ano passado, no seguimento de um surto de covid-19 que levou o país a impor um novo confinamento em novembro.

A proposta foi contestada por milhares de pessoas, mas acabou por ser ratificada no início de fevereiro. A nova lei determinava que, a partir de meados de março, a polícia iria verificar o estado de vacinação da população durante operações "stop" e em postos de fiscalização das restrições contra a covid-19.

Segundo a emissora pública ORF, citada pela AP, o governo austríaco deixou de sentir necessidade de fazer cumprir a vacinação obrigatória prevista, tendo em conta o abrandamento da pandemia nos últimos meses. A situação deverá ser reavaliada por uma comissão de peritos em meados de junho.

Efeito Omicron faz repensar vacinação obrigatória, diz perito austríaco Epidemiologista austríaco questiona a necessidade de se avançar já para a vacinação obrigatória e defende que a nova variante vai aumentar a imunidade coletiva. No Luxemburgo pede-se cautela com a imunidade natural.

De acordo com a proposta antiga, no caso de não haver registo de vacinação, as pessoas seriam "convidadas a comprometer-se a fazê-lo por escrito", escrevia a a Associated Press (AP) na altura. Se recusassem, poderiam estar sujeitas a multas até 600 euros, que poderiam chegar aos 3.600 euros "se contestassem a pena aplicada".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.