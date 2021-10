País é o primeiro da Europa a traçar um plano de prevenção em caso de falta de energia elétrica.

Áustria prepara população para apagão geral

Ana TOMÁS País é o primeiro da Europa a traçar um plano de prevenção em caso de falta de energia elétrica.

A Áustria é o primeiro país da União Europeia a preparar a sua população para um cenário de apagão geral de eletricidade (blackout), no continente europeu, que os especialistas estimam que possa acontecer nos próximos cinco anos.

O Ministério da Defesa do país lançou uma campanha de prevenção para a população adotar medidas que lhe permitam fazer face a um cenário de interrupção duradoura do fornecimento de energia, que terá impacto noutras infraestruturas e serviços de abastecimento, como o de água, e que fará com que demore entre um a vários dias a reposição de todos os bens e serviços dependentes do fornecimento energético.

"Plano 'B' significa 'Blackout'. Isso corresponde a uma falha de energia, infraestrutura e fornecimento duradouro em toda a Europa, onde de repente nada mais funciona!", refere a informação das Forças Armadas austríacas, antes de elencar os procedimentos que as pessoas devem seguir.

Apelando, apesar de tudo, à necessidade de manter a calma caso essa situação se verifique, o Ministério da Defesa começa por explicar como se pode reconhecer um apagão geral. Verificar a própria fonte de alimentação, através dos interruptores nos contadores elétricos, observar as luzes dos vizinhos, a iluminação das ruas e se as telecomunicações (telefone, internet) funcionam são alguns dos passos. A interrupção da circulação de transportes públicos, encerramentos de túneis, semáforos, postos de gasolina e redes de multibanco.

O que é importante ter à mão

Para fazer face a um período em que tudo parece parar e colocar a população quase num cenário de ficção ou catástrofe, o Ministério da Defesa austríaco compilou uma lista de coisas que as pessoas devem ter em casa de prevenção:

- Rádio a pilhas

- Lanternas ou focos (com pilhas sobressalentes suficientes)

- Velas, isqueiros

- Fogão a gás ou grelhador a carvão

- Extintor e alarme de monóxido de carbono

- Água engarrafada (2 litros por pessoa por dia; 3-5 dias),

- Bebidas, chá, café

- Alimentos não perecíveis (massa, arroz, comida enlatada)

- Usar os produtos refrigerados rapidamente para que não estraguem.

- Medicamentos essenciais para duas semanas e kit de primeiros socorros

- Artigos de higiene, sacos do lixo

- Algum dinheiro, em notas pequenas e moedas.

- Sacos de cama, cobertores e agasalhos.

- Canetas e blocos de papel.

- Carro atestado com meio depósito

Além destas dicas práticas, é aconselhado que cada um estime as suas necessidades para duas semanas, em função da sua realidade doméstica - se tem crianças ou animais de estimação, por exemplo. No fundo, comparam os militares austríacos, é como planear um acampamento durante duas semanas.

O site das Forças Armadas alerta ainda para a importância de marcar um ponto de encontro para familiares e amigos em caso de interrupção das telecomunicações e não se isolar, partilhando recursos com os vizinhos e ajudando pessoas mais necessitadas.

"A auto-organização no bairro e na comunidade será necessária", sublinha o organismo, lembrando que "ninguém sabe exatamente o que acontecerá como resultado de um apagão. O que é certo, entretanto, é que não retornaremos à nossa "rotina diária" tão rapidamente".





