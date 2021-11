A partir de segunda-feira quem não tiver tomado a vacina na região da Alta Áustria fica impedido de sair de casa para realizar atividades consideradas não-essenciais

Mundo 3 min.

Pandemia

Áustria pondera confinamento de não-vacinados contra a covid-19

Ana TOMÁS A partir de segunda-feira quem não tiver tomado a vacina na região da Alta Áustria fica impedido de sair de casa para realizar atividades consideradas não-essenciais

A Alta Áustria, a região com a maior taxa de infetados com o vírus SARS-CoV-2 prepara-se para impor o confinamento a pessoas que não estejam vacinadas contra a covid-19.

Com o agravamento dos contágios na Europa central, os países apostam em medidas que incentivem a população mais reticente a ser vacinada, mesmo que isso signifique impor métodos mais restritivos, como os que as autoridades austríacas se preparam para implementar.

Luxemburgo e mais de metade da Europa estão a vermelho no mapa da covid-19 Níveis de incidência elevados colocam o Grão-Ducado a vermelho na mais recente atualização do mapa do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. À exceção da França, todos os outros países vizinhos estão a vermelho e a vermelho escuro.

De acordo com a AFP, a partir de segunda-feira, dia 15, quem não tiver tomado a vacina na região da Alta Áustria fica impedido de sair de casa para realizar atividades consideradas não-essenciais. Segundo vários jornais que citam o responsável pelo governo daquela região, Thomas Stelzer, quem não estiver vacinado só poderá sair para trabalhar, comprar bens de primeira necessidade ou praticar exercício físico.

Localizada entre as fronteiras alemã e checa, a região da Alta Áustria, tem uma população de 1.5 milhões de habitantes, a taxa de incidência mais alta do país e a taxa de vacinação mais baixa, correspondente a 60%.

Cerca de um terço de todas as camas de cuidados intensivos nos hospitais austríacos estão ocupadas com doentes de covid-19, 70% dos quais sem terem a vacinação completa.

Para já, o confinamento de não-vacinados está previsto apenas para a região da Alta Áustria, mas a task force nacional responsável pelo combate à covid-19 recomendou que a medida fosse também aplicada a Salzburgo, que apresenta igualmente elevados níveis de incidência de casos.

Em termos nacionais, a Áustria tem somado novos recordes diários de infeções, registando, nas últimas 24 horas, um novo pico de 11,975, segunda avança a BBC, esta sexta-feira. Para a task force austríaca, adianta o órgão britânico, este números reforçam a necessidade de que deve ser "levada a sério" a ameaça de agravamento da pandemia.

Confinamento e passes sanitários recomendados para conter contágios

Os Países Baixos preparam-se também para anunciar medidas, que podem passar por um confinamento limitado, se o Governo decidir avançar com as recomendações da Comissão de Gestão de Surtos (OMT).

Segundo avança a estação de televisão holandesa NOS, citada pela Lusa, o organismo que aconselha o Executivo holandês nas questões sobre a pandemia de covid-19, recomendou a imposição de um “confinamento limitado” durante as próximas duas semanas, período em que, entre outras medidas, implicará cancelar eventos e encerrar cinemas e teatros.

Quarta vaga de covid-19 assusta Europa Reintrodução de testes gratuitos na Alemanha, reposição do passe sanitário na Dinamarca, e recomendação de teletrabalho na Bélgica são alguns dos exemplos. Em França, Macron luta para convencer população a tomar a dose de reforço.

O Governo de Mark Rutte deverá anunciar ainda hoje quais as decisões a tomar para baixar o nível de contágios.

Também as autoridades norueguesas vão avançar com medidas de combate ao SARS-CoV-2, nomeadamente o reforço da testagem e uso de máscara para não vacinados, após terem eliminado as restrições em setembro passado. No entanto o Governo norueguês rejeita para já um novo confinamento ou outras medidas mais drásticas.

A Dinamarca, outro país nórdico que também retirou as restrições em relação à pandemia em setembro, aprovou na terça-feira a reintrodução do passe sanitário devido ao aumento do contágio.

Na terça-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a partir de 15 de dezembro as pessoas com mais de 65 anos vão ter de tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19 para poderem prolongar o seu passe sanitário e aceder a locais públicos, como restaurantes ou bares.

Em outubro a Itália impôs o passe sanitário a todos os trabalhadores protestos. Também o governo checo cessante, adianta a AFP, está a ponderar um plano para proibir o acesso a alguns eventos as pessoas que não estão vacinadas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.