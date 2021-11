Regista-se "o aumento maciço das inscrições nos centros de vacinação", reconheceu o chanceler austríaco, Alexander Schallenberg.

Covid-19

Áustria. Confinamento de não vacinados “já está a dar frutos”

O chanceler austríaco, Alexander Schallenberg, declarou esta segunda-feira que o confinamento das pessoas não-vacinadas na Áustria é uma "medida difícil" mas que "já está a dar frutos", referindo "o aumento maciço das inscrições nos centros de vacinação".



"Não foi de ânimo leve que privámos parcialmente de liberdade uma parte da população, mas a medida já está a surtir efeito", congratulou-se o chanceler, que tomou esta decisão inédita na União Europeia (UE) perante o agravamento da pandemia de covid-19 no país.

A Áustria enfrenta um aumento de novos casos, que atingiram o número mais elevado desde o início da pandemia -- 12.000 por dia, em média, num país de 8,9 milhões de habitantes.

"A única hipótese de sair deste círculo vicioso é aumentar a taxa de vacinação", que é "vergonhosamente baixa" (65% neste momento), insistiu o chanceler.

"Quero levar os não-vacinados a vacinarem-se, e não trancar os vacinados em casa", acrescentou ainda, descartando as acusações de discriminação ou violação dos direitos fundamentais dos cidadãos não-vacinados.

Meio milhão recebeu uma dose da vacina na semana passada

De acordo com Schallenberg, naquele país da Europa central, quase meio milhão de pessoas recebeu uma dose da vacina na semana passada, para 128.813 das quais foi a primeira dose, antecipando a aplicação das restrições.

"Não posso imaginar que dois terços da população estejam dispostos a renunciar às suas liberdades e a aceitar um confinamento por solidariedade com o terço que ainda não foi vacinado", sublinhou o chefe do executivo austríaco.

Inquirido também sobre a vacinação das crianças com idade entre cinco e 11 anos, já posta em prática pela cidade de Viena, o chanceler disse esperar que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) dê 'luz verde' "daqui a duas semanas", acrescentando que "se for o caso", emitirá "um apelo para que as crianças sejam vacinadas".





