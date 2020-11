Escolas fechadas e comércio limitado ao essencial vão marcar as próximas semanas no país que decidiu passar de um confinamento parcial para um total.

Áustria anuncia novo confinamento quase total até 6 de dezembro

Escolas fechadas e comércio limitado ao essencial vão marcar as próximas semanas no país que decidiu passar de um confinamento parcial para um total.

À semelhança da vizinha Alemanha, a Áustria decidiu dar um passo atrás e anunciou um novo confinamento social e comercial a partir da próxima quinta-feira e até 6 de dezembro, a fim de evitar que o número de novas infeções continue a subir, pondo em cheque a capacidade de resposta dos hospitais.

Segundo a AFP, o atual recolher obrigatório noturno será ampliado ao resto do dia, o que implica que todas as lojas e serviços não essenciais permaneçam encerrados nas próximas três semanas, com exceção de supermercados, drogarias, farmácias, bancos ou correios.

Também as instituições de ensino - escolas, creches, universidades -, por exemplo, permaneçam encerradas e a funcionar à distância.

O regresso aos primeiro semestre do ano foi anunciado pelo chanceler austríaco, Sebastian Kurz, em conferência de imprensa. O objetivo, diz, continua a ser travar o avanço da pandemia no país, depois de o país ter atingido o novo recorde de 9.586 casos diários, mesmo antes do fim de semana.





