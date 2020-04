A decisão foi tomada à revelia de um plano conjunto de saída do confinamento entre os 27 países, que será anunciado pela Comissão Europeia amanhã.

Áustria alivia “lockdown” já depois da Páscoa

O chanceler Sebastian Kurz disse em conferência de imprensa que a seguir à Páscoa o país irá conhecer “uma espécie de ressurreição”, com as lojas de comércio não essencial a reabrir já a partir da próxima terça-feira, 14 de abril, embora com medidas de higiene estritas.

Desde ontem, o uso de máscaras em público foi tornado obrigatório em toda a Àustria e a medida deverá ser mantida mesmo na fase de alívio do “lockdown”. As restrições serão levantadas gradualmente. A 1 de maio será, de acordo com o anúncio do governo, a fase 2, em que é permitida a abertura de centros comerciais e cabeleireiros. A meio de maio, os restaurantes e cafés abrirão portas, mas os eventos públicos não serão retomados antes do fim de junho. A Áustria regista mais de 12 mil casos confirmados de infeção com o novo coronavírus e 243 mortes.

Também a República Checa e a Dinamarca, decidiram fazer o seu próprio caminho, sem esperar pelos outros países europeus ainda sob medidas severas de confinamento doméstico e que ainda não atingiram o pico de contágios. Na República Checa, as lojas de bricolage e de materiais de construção abrem na quinta-feira e haverá mais comércio a abrir também depois da Páscoa. A República Checa é dos países europeus com menos mortes por covid-19 (87) e menos casos registados, não chegando aos cinco mil.

A Dinamarca irá reabrir as escolas e centros de dia a 15 de abril, sendo este o primeiro passo para retomar a vida pública. O alívio do lockdown foi anunciado pela primeira-ministra, Mette Frederiksen, na sequência de o país ter conseguido a estabilização de número de hospitalizações e mortes. Mette Frederiksen disse, no entanto, que as medidas irão ser tomadas de forma cautelosa e que poderão ser revertidas, havendo uma inflexão da curva de contágios. Neste momento, a Dinamarca é dos países europeus com menos mortes provocadas por covid-19, com apenas 203 óbitos.

As iniciativas dos três países vão, no entanto, em contramão com um anúncio da Comissão Europeia de que os 27 países iriam encontrar juntos uma forma de sair do confinamento. Amanhã a Comissão Europeia vai tornar pública essa estratégia conjunta de saída dos confinamentos, prometida em maio, e tendo em conta que, tal como disse von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, o vírus não conhece fronteiras e que, por isso, os países deveriam aliviar no mesmo compasso as medidas de confinamento.

