Maioria dos candidatos concordam com uso do português, no entanto, "uma percentagem significativa dos eleitores ainda não domina a língua portuguesa", refere um dos candidatos.

Mundo 3 min.

Presidenciais

Uso de português em debate de candidatos à presidência causa polémica em Timor-Leste

Lusa Maioria dos candidatos concordam com uso do português, no entanto, "uma percentagem significativa dos eleitores ainda não domina a língua portuguesa", refere um dos candidatos.

A decisão da Comissão Nacional de Eleições (CNE) timorense de incluir algumas perguntas em língua portuguesa no debate dos candidatos presidenciais às eleições de 19 de março está a causar polémica em Timor-Leste.

O debate está marcado para 8 de março e a primeira volta das eleições no país. ocorre a 19 de março.



Dez candidatos ouvidos pela Lusa (há 16 concorrentes) concordam com a decisão, recordando que o português é, a par do tétum, uma das línguas oficiais do país e que o Presidente deve dominar as duas línguas.

A maior oposição à ideia tem sido vincada por dirigentes do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), partido que apoia a candidatura da atual vice-primeira-ministra, Berta dos Santos, que evidencia algumas dificuldades a falar português.

"Não há regras, procedimentos legais que exijam que o candidato tem que falar português", afirmou à Lusa Antonio Tilman, dirigente e deputado do KHUNTO. "O debate é um meio de os candidatos darem a conhecer as suas políticas à população em geral, que não compreende bem português", afirmou.

Questionado sobre se a postura do partido tem a ver com o facto da sua candidata ter dificuldades em português), Tilman insiste que o debate não é sobre a 2capacidade de falar ou não" português.

Contra a decisão manifestou-se igualmente o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri. "Sou defensor da língua portuguesa. Mas neste caso a mensagem deve ser entendida pelos eleitores. 90% dos eleitores não vão absorver nada das mensagens", disse à Lusa.

Além da oposição pública da candidatura de Berta dos Santos, para já nenhum outro candidato criticou publicamente a decisão, anunciada pelo presidente da CNE, José Belo.

José Ramos-Horta, candidato presidencial, disse à Lusa que concorda totalmente com o uso das duas línguas oficiais durante o debate. "Como é possível imaginar-se um chefe de Estado timorense que não domine as duas línguas oficiais de Timor-Leste, sendo Timor-Leste membro da CPLP?" (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), disse Ramos-Horta, que ocupou a presidência entre 2007 e 2012.

Outro candidato, Constâncio Pinto, disse à Lusa concordar "perfeitamente com o uso da língua portuguesa no debate da CNE porque a língua portuguesa é uma das línguas oficiais de Timor-Leste". "Porque é que temos medo no uso da capacidade de falar em português?", questionou Martinho Gusmão, padre e candidato presidencial.

Lere Anan Timur, general e candidato à presidência, recorda que foi decisão dos timorenses na sua constituição "optar pelo português com o tétum como línguas oficiais" e que por isso o Presidente do país deve defender as duas línguas.

Opinião idêntica tem a candidata Milena Pires, que disse à Lusa que "sendo o tétum e o português línguas oficiais de Timor-Leste, consagradas na Constituição da República, é natural que ambas sejam usadas no debate presidencial promovido pela CNE".

Opinião idêntica têm Isabel Ferreira, Milena Pires e Virgilio Guterres, candidatos que disseram à Lusa que as línguas estão constitucionalmente consagradas e que por isso devem ser usadas no debate. Ainda assim, Virgilio Guterres reconheceu que "uma percentagem significativa dos eleitores ainda não domina a língua portuguesa".

O candidato Mariano Assanami Sabino vinca mesmo que "o Presidente tem papel guardião da constituição e é necessário também usar o português".

Outro candidato, Felizberto Duarte lembrou que as leis "a serem promulgadas pelo presidente são escritas em português. Domínio de português dos candidatos para o cargo de presidente é um requisito essencial de competência", disse à Lusa.

A utilização da língua portuguesa no debate já devia ter acontecido em eleições anteriores, defendeu o candidato Anacleto Ferreira. "Só espero não esteja a ser usada esta obrigação como uma arma política", disse à Lusa. O debate da CNE está marcado para 8 de março e a primeira volta das eleições ocorre a 19 de março.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.