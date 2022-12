O ministro da Saúde francês, François Braun, lançou um "forte apelo à vacinação" e recomenda que se volte a usar a máscara por causa do ressurgimento da epidemia.

Mundo 2 min.

Covid-19

Usar máscara "fortemente aconselhado" em França

AFP O ministro da Saúde francês, François Braun, lançou um "forte apelo à vacinação" e recomenda que se volte a usar a máscara por causa do ressurgimento da epidemia.

O ministro da Saúde François Braun lançou um "apelo solene à vacinação" contra a Covid-19, reconhecendo que a actual campanha "não funciona", e aconselhou vivamente o uso de máscaras, sem defender, de momento, a sua obrigação.

O ministro da Saúde, François Braun. AFP

Fazendo eco das palavras da primeira ministra Elisabeth Borne, o ministro da Saúde fez este "apelo solene" para encorajar os mais vulneráveis a serem vacinados contra uma nona vaga de Covid-19.

"Contra a obrigação"

"As pessoas alvo são as mesmas para a gripe e a Covid", recordou ele. "O ritmo acelerou um pouco na última semana": entre os maiores de 80 anos, cerca de 20% receberam uma quarta dose, 35-40% para os 60-80 anos, "isto é largamente insuficiente", disse o ministro. Para além da vacinação, continuou a "aconselhar fortemente o uso de uma máscara". O ministro, que não usava máscara no cenário - porque "não estamos num lugar fechado e promíscuo" - recordou que "não era a favor da coerção". Mas se os números continuarem a subir e tiver de ser tomada uma decisão sobre uma obrigação, "o meu braço não tremerá", assegurou ele. "Estou a acompanhar a situação no dia-a-dia e as decisões acompanharão a evolução da situação", disse Braun. Que critérios poderiam decidir o governo para dar tal passo? "A saturação dos hospitais ou a evolução da epidemia da gripe", respondeu o ministro da saúde. "Onde existe uma promiscuidade significativa" A França enfrenta de facto uma "tripla epidemia", com a circulação simultânea de Covid, bronquiolite e gripe, uma situação sem precedentes cuja evolução é ainda difícil de prever.

Antes destas declarações, Brigitte Autran, presidente do Comité de Acompanhamento e Antecipação de Riscos Sanitários (Covars), lamentou o nível "desolado" de vacinação contra o Covid-19 no domingo, e apelou ao "reforço do uso de máscaras, bem como de gestos de barreira". Segundo as autoridades sanitárias, na passada segunda-feira, 2 milhões de pessoas tinham recebido uma vacina de reforço contra o Covid-19 desde o lançamento da campanha de reforço a 3 de Outubro com vacinas bivalentes. Destas, 1,8 milhões de pessoas tinham sido injectadas com tais vacinas, que visam as estirpes originais e Omicron de Covid. "A devolução da máscara obrigatória é uma decisão política e não nos cabe a nós decidir. Mas precisamos de avançar para o uso de máscaras tanto quanto possível em áreas fechadas, onde existe uma promiscuidade significativa", acrescentou numa entrevista ao Journal du dimanche .





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.