Os eleitores uruguaios vão hoje às urnas para a segunda volta das presidenciais escolher entre Luis Lacalle Pou e Daniel Martínez, num ambiente tranquilo e longe da crise que atinge vários países da América Latina.

Uruguaios vão hoje às urnas para a segunda volta das presidenciais

O vencedor deverá cumprir o mandato para o período 2020-2025 e no boletim de votos estão o candidato da oposição e líder nas pesquisas de intenção de voto, Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (PN, direita), e o candidato do atual Governo, Daniel Martínez, da Frente Ampla (FA, esquerda).



A primeira volta das eleições gerais no Uruguai, com cerca de 3,3 milhões de habitantes, realizou-se a 27 de outubro, onde ganhou Daniel Martínez, agora, a segunda volta definirá o sucessor do atual presidente, Tabaré Vázquez (Frente Ampla), numa eleição que, no caso de se confirmarem as sondagens, poderão resultar no afastamento do Governo de esquerda, que está há vários anos no poder.

Além de representarem duas correntes ideológicas opostas, os dois candidatos têm perfis diferentes, uma vez que a vida de Lacalle Pou é marcada pela herança política familiar, enquanto a doe Martínez está ligada à vida sindical e trabalhista.

O candidato nacionalista Luis Lacalle Pou vem de uma família tradicional na política uruguaia e é filho do antigo Presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que governou entre 1990 e 1995.

O candidato da FA, Daniel Martínez, engenheiro e sindicalista, foi senador, ministro e autarca de Montevideu, e teve uma extensa e variada carreira que passou pelas esferas pública e privada.

Daniel Martínez anunciou como trunfo, durante a campanha da segunda volta, que o ex-Presidente José Mujica (2010-2015) seria integrado como ministro num eventual executivo da Frente Ampla.

José Mujica, ex-líder guerrilheiro de 84 anos, liderou a lista da FA que obteve o maior número de votos para o Senado nesta legislatura (2020-2025), teria de renunciar ao cargo se for eventualmente nomeado responsável para o Ministério da Pecuária, Agricultura e Pescas.

Segundo as últimas sondagens de intenção de voto, o favorito para substituir o Presidente Vázquez é o candidato do PN.

O oposicionista tinha nas sondagens publicadas até terça-feira uma vantagem de cinco a oito pontos percentuais sobre o candidato oficial do FA.

Por outro lado, enquanto alguns países da América Latina, nomeadamente na América do Sul, estão a passar por uma grave crise política e social, como são os casos da do Chile, do Equador, da Colômbia e da Bolívia – que já contam com dezenas de mortos nos últimos meses de protestos – e governos de extrema-direita, como no Brasil, o Uruguai tem mantido a estabilidade em todos os campos - social, político e económico.

