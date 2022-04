Visita da presidente da Comissão e do chefe da diplomacia da UE está envolta em algum secretismo por questões de segurança.

Ursula von der Leyen e Josep Borrell vão a Kiev

Telma MIGUEL Em março, três ministros de países europeus estiveram em Kiev: Polónia, República Checa e Eslovénia. Visita da presidente da Comissão e do chefe da diplomacia da UE está envolta em algum secretismo por questões de segurança.

A presidente da Comissão Europeia e o chefe da diplomacia da UE irão encontrar-se com Volodymyr Zelensky nos próximos dias. Por razões de segurança a data não foi confirmada.

Depois de um indiscrição levantada por um tweet do presidente eslovénio Janez Janša, o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, foi obrigado a confirmar esta terça, também no Twitter, que a "Presidente von der Leyen e o Alto Representante Josep Borrell viajam esta semana para Kiev para se encontrarem com o presidente Zelensky".

A visita à capital ucraniana acontece antes de sábado. No próximo dia 9, sábado, a presidente da Comissão irá participar em Varsóvia no "Stand up for Ukraine", um evento organizado com o apoio do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a organização de direitos humanos Global Citizen. O evento destina-se a reunir dinheiro para os refugiados vítimas da invasão russa da Ucrânia.

Em março, três ministros de países europeus estiveram em Kiev- o polaco Mateusz Morawiecki, o checo Petr Fiala e o esloveno Janesz Janša. Zelensky tem convidado todos os representantes dos "países amigos" a visitar a capital ucraniana, mas nem todos estão dispostos a enfrentar condições de segurança complexas. A recente retirada das tropas russas dos arredores de Kiev e a exibição das atrocidades cometidas durante a ocupação estão a agitar as instituições em Bruxelas.

Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu, foi a primeira responsável por uma instituição europeia a ir a Kiev, tendo reunido com Zelensky na passada sexta-feira. Depois da visita Metsola defendeu que é preciso agir mais decididamente: "Mais apoio humanitário e equipamento militar, mais sanções, fechar as escapatórias - 'loopholes' - às sanções e caminhar para zero gás do Kremlin".

Esta semana, também o chanceler austríaco, Karl Nehammer irá a Kiev, depois de ter estado na noite de segunda-feira a conversar com Zelensky.

Durante a semana, os líderes europeus, os embaixadores dos 27 em Bruxelas, os ministros das finanças e os eurodeputados – já esta tarde – discutem uma das questões mais importantes do momento: vai a UE ter coragem de fechar ou não a importação de petróleo e gás russo para deixar de financiar a máquina de guerra do Kremlin?

