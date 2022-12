Por um golpe de sorte, um luxemburguês conseguiu trazer não só ambulâncias e camiões de bombeiros, mas também ursos de peluche para a Ucrânia.

Mundo 3 min.

Ajuda à Ucrânia

Ursos de peluche chegam à Ucrânia vindos dos EUA via Luxemburgo

Michael MERTEN Por um golpe de sorte, um luxemburguês conseguiu trazer não só ambulâncias e camiões de bombeiros, mas também ursos de peluche para a Ucrânia.

Mohamed Sameh não dormiu muito nos últimos dias: talvez cinco ou seis horas na primeira noite em que viajou com um comboio de ajuda da ASBL LUkraine. Na segunda noite, não havia sequer uma cama para ele, os 32 voluntários eram no máximo capazes de adormecer um pouco no veículo, quando não tinham de conduzir eles próprios. E no terceiro dia, depois de chegar a Lviv na Ucrânia ocidental, também não foi possível ir para a cama demasiado cedo.

Mohamed Sameh(à esquerda) conduz uma das 12 ambulâncias que foram levadas do Luxemburgo para Lviv com quatro viaturas dos bombeiros. Foto: Michael Merten

O italiano-luxemburguês de 42 anos está certamente cansado, mas Mohamed Sameh não perdeu o seu sorriso contagioso, mesmo depois de todas as dificuldades, no quarto dia, na manhã de 24 de Dezembro. Com a sua bagagem, o engenheiro, que trabalha para o Banco Europeu de Investimento (BEI), no Luxemburgo, como oficial de assistência técnica, está na recepção do hotel. Os voluntários deixam o hotel e regressam ao Luxemburgo via Praga. No entanto, uma grande mala preta permaneceu em Lviv. Não continha qualquer roupa, mas muitos ursos de peluche.

Interceptado pelo Pai Natal

Estes ursinhos de peluche percorreram um longo caminho, como nos diz Mohamed Sameh. De facto, antes de participar no comboio humanitário, ele esteve em Washington, D.C.. Um dia, viu-se à porta do seu hotel, onde muitas pessoas estavam reunidas à volta de uma mulher vestida de Pai Natal. Eram voluntários de uma organização humanitária. Uma mulher tinha-lhe perguntado se estaria disposta a dar uma contribuição para as crianças na Ucrânia.

Mohamed Sameh foi abordado em Washington pelo "Pai Natal" Cheri Sheridan. Foto: DR

Mohamed Sameh disse então à americana que iria fazer parte de um comboio luxemburguês para a Ucrânia. "As pessoas ficaram totalmente surpreendidas, juntaram-se todas ao meu lado para tirarem fotografias. E disseram-me: olha, estamos a enviar muitos brinquedos para as crianças na Ucrânia para o Natal. Podem levá-los convosco?" E Mohamed Sameh disse: "Se pode colocá-los numa mala, porque não? Vou tentar. Num curto espaço de tempo, os voluntários receberam uma mala e encheram-na, tanto quanto possível, com animais de peluche. Mohamed Sameh levou-a para o aeroporto. "A mulher no balcão disse-me: 'Tem um bilhete sem bagagem, tem de pagar 75 euros'. Mostrei-lhe a mala, que é para crianças na Ucrânia. Depois falou com o seu chefe, que disse: "Vá lá, não estás vai pagar nada! E hoje estou aqui. Depois de ter participado neste comboio extraordinário".

Os brinquedos são destinados a um centro em Lviv que acolhe crianças que perderam os pais no Donbass.

Momentos emocionais

Esta não é a primeira visita de Mohamed Sameh à Ucrânia. Para o Banco Europeu de Investimento, trabalhou com parceiros ucranianos em projectos nas áreas de abastecimento de água, saneamento e estradas mais seguras. Assim, Sameh, que trabalha actualmente em Belgrado, tem muitos amigos na Ucrânia. E não teve de pensar muito quando LUkraine lhe perguntou se podia juntar-se à caravana. "A guerra é uma catástrofe e é triste ver os nossos queridos amigos a sofrer", diz Mohamed Sameh.

"Cada vida ajudada por uma ambulância é uma segunda oportunidade, uma segunda oportunidade para viver, amar e constituir uma família", diz Mohamed Sameh. Acrescenta que teve de conter as lágrimas ao entrar em Lviv: "O ponto alto do nosso comboio foi ver pais, mães e filhos a acenar com as mãos enquanto o nosso comboio de 16 ambulâncias entrava em Lviv".

Este artigo foi publicado pela primeira vez em wort.lu/de

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.