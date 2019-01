A rapariga foi filmada durante o pedido de casamento, fora do campus da universidade egípcia de Al Azhar, no Egipto.

Universidade expulsa aluna por abraçar o noivo

A rapariga foi filmada durante o pedido de casamento, fora do campus da universidade egípcia de Al Azhar, no Egipto.





A universidade egípcia de Al Azhar expulsou uma aluna por abraçar o seu noivo fora do campus universitário, depois de a demonstração de afeto ter sido difundida nas redes sociais. O rapaz ajoelhou-se à frente da rapariga, no campus de uma outra universidade do Cairo, a Universidade de Mansura, e pediu-a em casamento com um ramo de flores. No vídeo, a jovem abraça o futuro noivo, enquanto uma mulher tenta separá-los.

O comité de disciplina da universidade investigou o sucedido e tomou a decisão de expulsar a aluna, apesar de o abraço não ter ocorrido no recinto daquele importante centro académico do Islão sunita, disse à agência de notícias espanhola EFE o porta-voz, Ahmed Zaree. A decisão não é definitiva, podendo a aluna ainda recorrer perante o Comité de Disciplina Supremo, que decidirá se “confirma, reduz ou anula o castigo”, acrescentou.



O porta-voz argumentou que a Universidade de Al Azhar “tem um caráter especial” por ser um centro religioso e as suas decisões coerentes com “os valores da sociedade” egípcia, na qual a maior parte dos cidadãos praticam o islamismo sunita e seguem tradições conservadoras, sobretudo aquelas que dizem respeito às relações entre homens e mulheres. Ahmed Zaree sublinhou a importância de impor “um castigo forte, que seja coerente com os valores da Universidade”.

A aluna, que não foi identificada com nome próprio ou apelido, tem sido chamada pelos meios de comunicação social locais de “a rapariga do abraço”.

Lusa

