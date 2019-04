A Rádio Latina ouviu o relato de um professor na cidade da Beira. Além da cólera, falta de comida e habitação, a vida ficou mais cara. Uma universidade local retomou as aulas, mesmo sem corrente elétrica.

Universidade da Beira retomou as aulas às escuras

Henrique DE BURGO A Rádio Latina ouviu o relato de um professor na cidade da Beira. Além da cólera, falta de comida e habitação, a vida ficou mais cara. Uma universidade local retomou as aulas, mesmo sem corrente elétrica.

O número total de pessoas em centros de acomodação no centro de Moçambique após o ciclone Idai subiu ontem para cerca de 160.930, mais 13% do que o balanço feito no dia anterior pelas autoridades locais.

Entre essas pessoas estão professores da Universidade Adventista da Beira (de cariz protestante). A Rádio Latina falou com Ovideo Macamo, pastor protestante e professor de teologia, que relata a destruição parcial da universidade e das casas dos professores.

Três semanas depois do ciclone Idai, a universidade continua sem corrente elétrica. Mas mesmo assim retomou as aulas, por ordem do Governo.



No dia do ciclone (14 de março), a estrada nacional 6, que liga a cidade da Beira às outras províncias, ficou cortada. A cidade perdeu a principal via de comércio, levando à especulação dos preços. Além da cólera, falta de comida e habitação, a vida ficou mais cara.



Ovideo Macamo, professor moçambicano, ouvido pela Rádio Latina a partir da cidade da Beira, a dar conta das dificuldades da população.