União Europeia retira embaixador da Rússia

Medida foi anunciada na cimeira em Bruxelas e é um sinal de apoio ao Reino Unido no caso do envenenamento do ex-espião.

A União Europeia anunciou, na cimeira em Bruxelas, que vai retirar o seu embaixador em Moscovo, Markus Ederer, uma medida adotada como forma de apoio ao Reino Unido, na sequência do caso de envenenamento do ex-espião, Sergey Skripal, e da sua filha.

Anunciada pelo primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, a medida é um primeiro passo contra Moscovo, estando em análise a possibilidade de expulsão de diplomatas russos, depois do pedido apresentado pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que se queixa de uma rede de espionagem russa a operar no espaço da União. May já expulsou 23 diplomatas russos após o caso do ex-espião.

A chanceler alemã, Angela Merkel, salientou a necessidade de uma reação unida e admitiu "medidas adicionais".



