Na Síria, outro dos países fortemente atingido, a ONU anunciou estar a trabalhar para coordenar a assistência em todas as áreas nas províncias afetadas pelo sismo.

Sismo

União Europeia envia equipas de resgate para a Turquia

A Comissão Europeia está a coordenar o envio de equipas de resgate dos Estados-membros para se juntar às buscas por sobreviventes após o terremoto que sacudiu esta madrugada o sudeste da Turquia e outros países vizinhos, especialmente a Síria.

O comissário europeu de Gestão de Crises, Janez Lenarcic, assinalou, numa mensagem partilhada na rede social Twitter, que Bruxelas ativou o Mecanismo de Proteção Civil da UE e que as equipas de salvamento da Holanda e da Roménia já se estão a deslocar para a zona afetada.

"O Centro de Coordenação de Resposta a Emergências está a coordenar o envio de equipas de resgate da Europa", destacou o diplomata esloveno.

Por seu turno, o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros da UE, Josep Borrell, sublinhou que o bloco europeu está "pronto para ajudar" os países afetados após um "devastador" sismo, que "já ceifou a vida a centenas de pessoas e feriu muitas mais".

"As minhas profundas condolências às muitas famílias que perderam vidas e desejo uma rápida recuperação aos feridos. A UE está totalmente solidária com vocês", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também no Twitter.

Países como a Alemanha, Rússia, a Itália e o Azerbaijão já tinham anunciado a intenção de enviar equipas de resgate para ajudar nas buscas.

A série de terramotos que sacudiram hoje o sudeste da Turquia e alguns países vizinhos, no Mediterrâneo, matou centenas de pessoas e deixou mais de 2 mil feridos.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, mas foi a Síria o país mais afetado pelo sismo que atingiu a Turquia.

O Centro Nacional de Monitorização Sísmica da Síria afirmou que este sismo, com epicentro no sudeste turco, perto da fronteira com território sírio, foi o "mais forte" registado pelos sistemas sírios em quase três décadas.

O escritório das Nações Unidas na Síria anunciou entretanto que está a trabalhar para coordenar a assistência em todas as áreas nas províncias afetadas pelo sismo.



"A ONU na Síria expressa as suas mais profundas condolências e solidariedade a todas as pessoas afetadas pelo terramoto desta manhã e já está a trabalhar para coordenar a assistência em todas as nossas áreas de alcance na Síria, nas províncias afetadas de Aleppo, Hama, Idlib e Latakia", divulgou o escritório da ONU na sua conta oficial no Twitter.

O Ministério da Saúde sírio confirmou 237 mortos e mais de 600 feridos nas províncias de Hama, Tartus, Latakia e nas partes de Aleppo que administra, enquanto os Capacetes Brancos, um grupo de socorristas que opera exclusivamente nas áreas da Síria nas mãos da oposição, indicou que há mais de 120 mortos nas províncias do noroeste de Idlib e Aleppo.

