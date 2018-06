Acordo foi alcançado após 14 horas de conversações. Futuro sistema acaba com as quotas de cada país e destina-se aos migrantes resgatados no mar.

União Europeia cria centros para migrantes

Os países da União Europeia decidiram, após 14 horas de negociações, criar centros para migrantes resgatados no mar dentro do seu território, separando-os dos designados migrantes económicos. Segundo relata o diário El País, estes "serão repatriados para os seus países, enquanto os que pedem proteção internacional serão redistribuídos pelos Estados que se ofereçam para os acolher". E serão os próprios países a decidir se recebem algum dos referidos centros.

Ficou também definido que a União Europeia irá apoiar todos os esforços desenvolvidos pelos Estados-membros para um combate mais eficaz à imigração ilegal. E, ao mesmo tempo, regista um reforço de 500 milhões de euros o fundo destinado a África para lutar contra as causas das migrações.



"No território da União Europeia, as pessoas salvas do mar, de acordo com o Direito Internacional, devem ser acolhidos, em função de um esforço conjunto, através da transferência para centros controlados e estabelecidos em Estados-membros, numa base voluntária. Um processamento rápido e seguro permitirá então, com apoio total da União, distinguir entre ilegais e refugiados", lê-se nas conclusões do Conselho Europeu.



A ideia é que os centros sirvam como filtragem para avaliar se os migrantes que chegarem aos centros estão em condições legais ou, caso sejam ilegais, proceder à sua repatriação para os países de origem.

