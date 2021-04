Responsáveis da UE acusam a farmacêutica britânica de não cumprir o acordo entre as duas partes.

União Europeia anuncia que leva AstraZeneca aos tribunais

A Comissão Europeia avançou com uma queixa judicial contra a farmacêutica britânica AstraZeneca incumprimento dos prazos de entrega das vacinas aos estados membros da União Europeia, anunciou esta segunda-feira Stefan de Keersmaecker, porta-voz para a Saúde do executivo comunitário.

"A Comissão Europeia apresentou uma ação judicial na sexta-feira contra a AstraZeneca com base em violações do acordo de compra antecipada", informou o representante da União Europeia.

Neste sentido, De Keersmaecker afirma que a empresa sediada em Cambridge não respeitou alguns termos do contrato e não seguiu uma "estratégia fiável" para assegurar a "distribuição adequada" deste medicamento.

O porta-voz indicou que o organismo que representa agiu "em nome próprio" e também em representação dos 27 estados membros, que "estão plenamente de acordo" com a decisão.

Explicou também que a medida visa assegurar que a empresa farmacêutica distribui "rapidamente" aos vários países que compõem a União Europeia as doses prometidas no âmbito do contrato alcançado por ambas as partes.

Até à data, a AstraZeneca apenas entregou 30 milhões de doses à UE e espera enviar outras 70 até ao final de Junho. Se assim fosse, teria entregue apenas um terço das vacinas que se comprometeu a distribuir durante o primeiro semestre deste ano, ou seja, 100 milhões de doses em vez das 300 milhões.

Por seu lado, a AstraZeneca declarou que a ação judicial iniciada pela União Europeia é infundada, relata a agência AFP.

No mês passado, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, acusou a AstraZeneca de não alcançar o acordado com uma "produção e entrega insuficientes", lamentando que este atraso tenha "dolorosamente [...] abrandado a velocidade da campanha de vacinação".



