Mundo 3 min.

A fava

Uma guerra global é uma questão de tempo

Ricardo J. RODRIGUES A escassez de água potável está a tornar-se alarmante em termos globais. A semana passada voltou a soar o alarme.

Com os olhos do mundo presos à Ucrânia, fica a atenção desviada de um conflito prestes a acontecer. Este tem-nos sido avisado repetidamente e, à medida que o tempo passa, parece cada vez mais inevitável. É fácil esquecermo-nos dele, mas é certo e sabido que nos afetará a todos no planeta. Provavelmente, mais do que uma pandemia.

A escassez de água potável está a tornar-se alarmante em termos globais. A semana passada voltou a soar o alarme. Em Nova Deli, capital indiana, formam-se filas para encher baldes em tanques porque o que corre das torneiras já não chega a toda a gente. Em Santiago, no Chile, o governo impôs um plano de racionamento rígido. A Cidade do Cabo, na África do Sul, já assumiu que não tem água suficiente para servir as necessidades dos cidadãos. E os conflitos em torno da água potável vão crescendo no mundo inteiro.

Lembrei-me disto por causa de uma exposição que abriu esta semana no castelo de Koerich. Chama-se "bEAUtiful" e é organizada por uma ONG chamada What Water. É uma mostra de trabalhos de pintores e escultores luxemburgueses e camaroneses, que está aberta até 5 de junho. O dinheiro das obras que forem vendidas servirá para construir poços no país africano. É uma boa ideia, tendo em conta que as reservas de água são escassas, sobretudo nas aldeias.

O problema que parece distante já não é.

Nesta parte do globo, uma parte do dia dos habitantes é passada à procura de água. Vão sobretudo mulheres e crianças, de balde na mão ou à cabeça, procurar o fio que corre de uma nascente. E às vezes é mesmo só isso que corre – um fio de água. A What Water acredita que pode encontrar novos caudais subterrâneos que estão por explorar e com isso melhorar a vida dos cidadãos. Se o caudal engrossar, empodera-se uma comunidade inteira.

O problema no resto do mundo é que nem sempre há reservas para abastecer as necessidades. O consumo de água potável duplicou ao longo do século XX e um quarto da população mundial é já hoje afetada por falta de água. Há dois anos, investiguei com um colega espanhol o que se passava no rio Tejo, o maior da Península Ibérica. Percebemos que, por causa das alterações climáticas, há uma redução de metade da água que nasce no rio nas últimas quatro décadas. E que vem tão pouco Tejo de Espanha que o sal invade Lisboa e chega perto das estações de captação de água.

A Natureza produziu algo de extraordinário no leste do Luxemburgo Há um mês, a UNESCO declarou o Mullerthal um dos 177 Global Geoparks do mundo. Isso significa que o valor geológico e natural da região é património de toda a Humanidade. Mergulho na floresta com geólogos e hidrólogos, ecologistas e economistas, técnicos de turismo e agrónomos – para perceber a história e o potencial de um dos mais notáveis vales do planeta.

O problema que parece distante já não é. Há dias, numa reportagem no Mullerthal, uma hidróloga explicava-me que a redução dos períodos de neve e chuva no Luxemburgo preocupam os cientistas. A partir de 2040, aponta um relatório do World Wildlife Fund, não haverá água para todos os habitantes do planeta. E que 80 por cento das plantações do mundo estarão nessa altura sujeitas à seca. Nalguns lugares, os conflitos já começaram a escalar.

A guerra da Ucrânia também é, afinal, uma guerra de água. Quando a Rússia anexou a Crimeia, em 2014, a Ucrânia decidiu construir uma barragem e cortar o abastecimento de 85 por cento da água potável que chegava à península. No verão de 2021, o cenário na região não era muito diferente daquele que uma ONG luxemburguesa quer mudar na África subsariana. Então depois veio uma guerra. E uma das primeiras coisas que as tropas russas destruíram foi a barragem de Kherson. Se a água continuar a correr pelo mundo como um fio, os rios já não serão rios. Serão campos de batalha.

(Grande Repórter)

