O ex-presidente da Nissan-Renault terá contratado uma equipa de especialistas que investigou vários aeroportos e diferentes vias de escape para fugir do Japão e chegar ao Líbano donde não pode ser extraditado.

Mundo 3 min.

Uma fuga que podia ser um guião de Hollywood

O ex-presidente da Nissan-Renault terá contratado uma equipa de especialistas que investigou vários aeroportos e diferentes vias de escape para fugir do Japão e chegar ao Líbano donde não pode ser extraditado.

À medida que o tempo passa, os detalhes da fuga do ex-presidente da Nissan-Renault do Japão para o Líbano assumem contornos de filme de Hollywood. Carlos Ghosn, em liberdade condicional por acusações de corrupção, conseguiu contornar as enormes medidas de segurança que o mantinha sob vigilância apertada e fugir do Japão na semana passada. Ao chegar ao Líbano, país donde é natural e que não tem lei de extradição os para seus cidadãos, o empresário alegou ser "vítima de um sistema judicial viciado".

Até ao momento sabia-se que tinha voado num avião particular a partir de Osaka rumo a Istambul e que dali viajou para Beirute. De acordo com o El País, as investigações do Ministério Público japonês e das autoridades a que a imprensa nipónica teve acesso mostram que a fuga é digna de um guião de cinema.

Segundo as últimas informações, tudo começou na tarde de 29 de dezembro quando Carlos Ghosn abandonou a sua residência em Tóquio e percorreu 800 metros até entrar num hotel próximo onde duas pessoas o esperavam. O surpreendente é que havia uma monitorização permanente da entrada do prédio através de câmaras instaladas por ordem judicial.

Carlos Ghosn partiu então acompanhado até à estação ferroviária de Shinagawa onde apanhou um TGV pouco depois das 16h30 rumo a Osaka, a terceira maior cidade do país, numa viagem que terá durado três horas. Não se sabe se Ghosn, uma das caras mais conhecidas no Japão, usou algum disfarce para evitar ser detetado.

Já em Osaka, os três homens fizeram deram entrada num hotel próximo do Aeroporto Internacional de Kansai, por volta das 20h. Duas horas depois, os dois companheiros deixaram o hotel com duas caixas grandes. A partir daqui, não há vestígios de Carlos Ghosn. De acordo com uma fonte anónima citada pelo Wall Street Journal, o ex-presidente da Nissan-Renault ter-se-á escondido dentro de umas das caixas. Os dois baús eram demasiado grandes para passar no scanner do aeroporto e terão sido verificados já no avião privado que tinha Istambul como destino.

Um artigo do New York Times dá conta de que nos últimos meses uma equipa de pessoas gastou centenas de milhares de dólares a estudar aeroportos e outros pontos de entrada em países como a Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas e Indonésia, procurando falhas que permitissem que Ghosn escapasse à justiça japonesa. No final, a equipa optou por Istambul, onde foi recorreu a uma empresa local de aluguer de aviões privados. As autoridades turcas prenderam já sete pessoas relacionadas com o caso. O ministro da Justiça, Abdülhamit Gül, confirmou no sábado que cinco dos acusados - quatro pilotos e um outro funcionário - foram presos.

À chegada a Istambul, Ghosn foi, então, transferido para um segundo avião privado, mais pequeno, no qual chegou a Beirute. As autoridades libanesas confirmaram que o homem de negócios entrou no país legalmente, graças a um bilhete de identidade local e a um passaporte francês, por isso não teve de passar pela imigração. Os passaportes de Ghosn, que tem nacionalidade libanesa, francesa e brasileira, foram retidos no escritório do seu advogado em Tóquio, como parte dos termos da sua liberdade condicional, mas soube-se depois que teria na sua posse um segundo passaporte francês. Na segunda-feira, porém, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros do país europeu, Jean-Yves Le Drian, negou a informação. "Tanto quanto sabemos, não usou documentos franceses".

O governo japonês quebrou o silêncio também na segunda-feira com uma conferência de imprensa do ministro da Justiça, Masako Mori. "É óbvio que não temos nenhum registo de que o réu tenha deixado o Japão, portanto, presumimos que o tenha feito ilegalmente", afirmou.

Ghosn, por sua vez, anunciou que vai realizar uma conferência de imprensa na quarta-feira. O ex-presidente da Nissan-Renault, alega estar inocente afirmando que há uma trama orquestrada pela facção nacionalista da Nissan contra os seus planos de fusão com a Renault.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.