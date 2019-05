Tudo indica que a detonação que provocou, pelo menos oito feridos, foi provocada por um engenho artesanal colocado por um suspeito que fugiu depois.

Uma explosão no centro de Lyon fez cerca de uma dezena de feridos

"Desculpe-me, mas o quê que se passou?", comentava uma pessoa no centro da terceira cidade de França sem perceber o que tinha acontecido, minutos depois da explosão. Rapidamente, as autoridades começam a pôr em cima da mesa a hipótese de se tratar um atentado. "Ouvi uma explosão bastante forte. Pensei que podia ser o gás", conta uma comerciante que trabalha na rua Victor Hugo, onde se deu o rebentamento. "Estava a trabalhar e a servir as pessoas, e de repente ouvi um grande estrondo. Fui ver e estavam seis pessoas cobertas de sangue. Tentei ajudar mas não havia muito a fazer. Chamei a polícia e os bombeiros", diz nervoso, o pasteleiro Omar Ghezza.

Pelo menos oito pessoas, entre as quais uma criança de oito anos, ficaram feridas numa explosão provocada por um artefacto explosivo aparentemente improvisado, numa rua do centro de Lyon. Segundo as primeiras informações recolhidas pela comunicação local, não há, por enquanto, feridos graves a registar.

A explosão foi por volta das 17.30, frente a uma pastelaria. Numa entrevista televisiva sobre as eleições europeias do próximo domingo, o Presidente francês, Emmanuel Macron, falou de "um ataque". A seção anti-terrorista do Ministério Público francês assumiu a investigação.

Um homem com óculos de sol e capuz chegou de bicicleta ao lugar da detonação minutos antes de ela ocorrer e terá, segundo testemunhos, deixado uma mala no local. A bomba artesanal continha pregos, parafusos e outros objetos metálicos para aumentar o seu alcance e causar mais vítimas.

O homem está em fuga. Não se sabe, por enquanto, a sua identidade e motivos.





