Uma em cada quatro crianças em risco de pobreza na União Europeia

A recessão arrastou, desde 2008, 2,6 milhões de crianças para abaixo do limiar de pobreza nos países mais ricos do mundo, aumentando para 76,5 milhões as crianças pobres no mundo desenvolvido, segundo um relatório da UNICEF. No Luxemburgo, a taxa de pobreza infantil aumentou 6,5% entre 2008 e 2012, e atinge agora 26,3% dos menores residentes no país.