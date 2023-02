Adem Altan, fotógrafo há 40 anos, recorda o momento em que capturou a imagem do pai que não largou a mão da filha morta em Kahramanmaras, na Turquia.

"Uma dor insuportável". A história da fotografia que comoveu o mundo

Fotógrafo há 40 anos, 15 dos quais na AFP, Adem Altan trabalhava em frente a um edifício que desabou em Kahramanmaras, no epicentro do terramoto que matou mais de 14.000 pessoas só na Turquia - e cujo total de vítimas mortais já ultrapassou os 16 mil -, quando avistou o homem sentado nos escombros.

Nenhuma equipa de resgate tinha ainda chegado ao local na terça-feira, no dia a seguir à catástrofe, e os moradores tentavam eles próprios remover os destroços para salvar os seus entes queridos.

No meio da agitação, o homem de casaco laranja sentou-se imóvel, alheio à chuva e ao frio.

Adem Altan apercebeu-se, então, que o homem, a 60 metros de distância, estava a segurar uma mão na sua.

Começou a "capturar" a cena: o pai a segurar a mão da sua filha morta, sem a largar, nos escombros e devastação. Enquanto tirava as fotografias, o homem seguia-o com os olhos. "Tira fotografias da minha filha", sussurrou ele a Adem, com a voz trémula.

Imagem reproduzida pela imprensa mundial

Por um momento deixou a mão que não queria largar para mostrar ao fotógrafo onde estava a sua filha de 15 anos. Depois voltou a agarrá-la.

"Fiquei tão comovido naquele momento. Tinha lágrimas nos olhos. Dizia para comigo: 'Meu Deus, isto é uma dor insuportável'," recorda o fotógrafo.

Adem perguntou-lhe então o seu nome e o nome da filha. "A minha filha, Irmak", respondeu o pai, Mesut Hancer.

"Ele falou com dificuldade, muito baixinho. Era difícil fazer-lhe mais perguntas, pois as pessoas à volta pediam que todos se calassem para poderem ouvir os possíveis sobreviventes presos debaixo dos escombros", conta.

Naquele momento, pensou imediatamente que a imagem resumia a dor das vítimas do terramoto. Mas não tinha ideia do impacto que teria.

Foi reproduzida pela imprensa mundial e tornou-se viral nas redes sociais, partilhada centenas de milhares de vezes por utilizadores da Internet. Adem Altan recebeu milhares de mensagens de todo o mundo a expressar a solidariedade e emoção com a dor deste pai.

"Penso que esta é uma imagem que será recordada. Muitas pessoas têm-me dito que nunca esquecerão esta imagem", remata.

