Na Baixada Fluminense morreram pelo menos quatro pessoas e 19 ficaram feridas domingo à noite, numa festa de carnaval de rua.

Violência

Uma criança morta e outras feridas em tiroteio no Carnaval do Rio

Redação Na Baixada Fluminense morreram pelo menos quatro pessoas e 19 ficaram feridas domingo à noite, numa festa de carnaval de rua.

A festa de carnaval do Bloco das Piranhas, no município de Magé, na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, acabou em tragédia, no domingo à noite.

Uma discussão com um conhecido criminoso escalou para um tiroteio que fez, pelo menos, quatro mortos e 19 feridos, entre a multidão de populares que festejava o carnaval junto à praia de Mauá.

Uma das vítimas mortais foi uma criança de nove anos, segundo referiu a Prefeitura de Magé. Outras duas crianças, de 6 e 9 anos, e um adolescente de 15 anos ficaram também feridos no tiroteio, tendo sido encaminhados para o Hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense.

Entre os feridos encontram-se também duas mulheres grávidas. Outra mulher baleada na barriga foi levada em estado grave para o Hospital Doutor Moacyr do Carmo, escreve o site G1 da Globo.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Foi uma confusão. Vi uma mulher grávida ferida, uma criança baleada na cabeça", declarou Igor Matheus, testemunha ao G1. Vídeos publicados nas redes sociais mostram inúmeras pessoas sentadas no chão e outras a correr junto à praia depois da tragédia e ainda pessoas em pânico a procurar ajuda para os feridos.

Brasil espera 46 milhões de foliões no regresso do Carnaval pós-Covid O desfile das 12 escolas de samba do chamado Grupo Especial é considerado o maior espetáculo ao ar livre do mundo e a principal atração do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Metrópoles a polícia militar informou que tudo começou com uma desavença com um homem ligado ao crime, de apelido Bu, tendo este iniciado a troca de tiros. O suspeito foi baleado no tórax e foi hospitalizado no Hospital de Saracuruna. Um segundo suspeito envolvido também ficou ferido numa perna.

A prefeitura de Magé cancelou já todas as festividades no município, pedindo a todos os blocos de rua que cancelem os seus desfiles.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.