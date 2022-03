A mãe do rapaz tinha-o colocado num comboio para a Eslováquia porque tinha de ficar para trás para tomar conta da sua mãe incapacitada.

Guerra na Ucrânia

"Um verdadeiro herói". Refugiado ucraniano de 11 anos chega sozinho à Eslováquia

AFP Um rapaz ucraniano de 11 anos atravessou sozinho a fronteira eslovaca com apenas um saco de plástico, o seu passaporte e um número de telefone escrito na sua mão, disse a polícia eslovaca este domingo.

"Ele veio sozinho de Zaporizhzhya porque os pais tiveram de ficar na Ucrânia", disse a porta-voz da polícia Denisa Bardyova à AFP. Os voluntários tomaram conta do rapaz, que chegou no sábado, e forneceram-lhe comida e bebida.



O exército russo ocupou a central nuclear de Zaporizhzhya , a maior da Europa, na sexta-feira, que foi atacada, segundo os ucranianos, causando um incêndio - que Moscovo nega ter provocado.

A mãe do rapaz tinha-o colocado num comboio para a Eslováquia porque tinha de ficar para trás para tomar conta da sua mãe incapacitada.

"Estou muito grata por a vida do meu filho ter sido salva", disse Yulia Pisetskaya numa mensagem de vídeo no Facebook, este domingo. "No vosso pequeno país há pessoas com um grande coração".



A polícia eslovaca disse no Facebook que o rapaz "conquistou o coração de todos com o seu sorriso, coragem e determinação, digno de um verdadeiro herói".

Os voluntários locais contactaram os familiares do rapaz na Eslováquia, que o apanharam e o levaram para Bratislava.

