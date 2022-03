Responsável da delegação ucraniana assumiu que permanecem "contradições fundamentais", entre as duas partes do conflito mas considerou haver "margem para um compromisso". Negociações continuam esta quarta-feira.

Guerra na Ucrânia

"Um processo difícil e viscoso". Negociações de terça-feira terminam sem progressos

Esta terça-feira voltou a haver uma nova ronda negocial entre a Ucrânia e a Rússia mas terminou sem progressos no que respeita a um acordo para atenuar ou contribuir para o fim do conflito, com os ucranianos a lamentarem as dificuldades de um processo marcado por "contradições fundamentais".

"Continuaremos amanhã", começou por escrever na sua página de Twitter, ao início da noite de hoje, Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e um dos negociadores.

Na mesma mensagem, o responsável classificou o processo de negociação de "muito difícil e viscoso". "Há contradições fundamentais", assumiu, ressalvando, contudo, que "há certamente margem para um compromisso".

Durante a nova pausa nas conversas entre as delegações dos dois lados, prosseguirá o "trabalho em subgrupos", afirmou o conselheiro.



A ronda desta terça-feira aconteceu depois de um encontro por videoconferência entre ucranianos e russos realizado na segunda-feira e poucas horas depois das forças russas bombardearam partes de Kiev, a capital ucraniana.

