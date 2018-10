Dois ativistas contra a utilização da violência sexual como arma de guerra, uma vítima yazidi e um médico congolês, foram escolhidos pelo comité norueguês para receber o Prémio Nobel da Paz de 2018.

Um Nóbel da Paz contra as violações sexuais

O comité norueguês anunciou sexta-feira às 11 horas o Prémio Nobel da Paz 2018. O galardão foi atribuído ao médico Denis Mukwege, um genicologista que trata de mulheres violadas na República Democrática do Congo e a ativista yazidi Nadia Murad, ex-escrava sexual do Estado Isâmico. Os dois laureados já tinham sido anteriormente agraciados com o Prémio Sakarov, concedido pelo Parlamento Europeu. O comité norueguês concedeu o Nobel da Paz aos dois ativistas devido o trabalho de ambos contra a violência sexual.



"Nadia Murad é o testemunho que denuncia os abusos cometidos contra ela e outros. Demonstrou uma extraordinária coragem ao relatar o seu sofrimento e ao falar em nome das outras vítimas", justificou o comité. "Nadia Murad é uma das cerca de 3000 crianças e mulheres yazidi que foram vítimas de violações e de outros abusos por parte das milícias do Estado Islâmico".



O médico Denis Mukwege passou grande parte da sua vida a ajudar as vítimas de violência sexual na República Democrática do Congo. "O doutor Mukwege e o seu pessoal trataram milhares de pacientes que foram vítimas de agressões sexuais", relata o comité que atribui o Nobel da Paz. "Condenou repetidamente a impunidade pelas violações massivas e criticou o governo do Congo e de outros países por não fazerem o suficiente para deter o uso da violência sexual contra as mulheres como arma de guerra".



Este ano o comité escolheu entre 331 candidaturas, o segundo maior número de candidatos ao prémio de sempre. Entre os indicados a vencer o galardão, um ano depois das denúncias do #MeToo, estava o presidente dos EUA, Donald Trump, pela eventual pacificação na península coreana.



