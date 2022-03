Os discursos dos líderes europeus falam de um mundo que terá que ser mais soberano, com uma defesa militar forte. A Declaração de Versalhes é também um plano a longo prazo para acelerar a transição energética e garantir uma economia independente e a soberania para as próximas gerações.

"Um mundo novo". Os 15 dias que mudaram a União Europeia

Telma MIGUEL Os discursos dos líderes europeus falam de um mundo novo que terá que ser mais soberano, com uma defesa militar forte. A Declaração de Versalhes é também um plano a longo prazo para acelerar a transição energética e garantir uma economia independente e a soberania para as próximas gerações.

Chama-se Declaração de Versalhes o documento que finaliza a reunião dos líderes europeus reunidos no palácio nos arredores de Paris, esta quinta e sexta-feira. É essencialmente a resposta que a União Europeia vai dar à nova era que começou com a invasão das tropas russas à Ucrânia a 24 de fevereiro.

“A declaração de Versalhes vai ficar nos anais do projeto europeu”, disse Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, na conferência de imprensa conduzida esta sexta-feira na célebre Sala das Batalhas. “Desde há algum tempo percebemos que é essencial iniciarmos uma agenda de soberania, de estratégia e de autonomia. Há fragilidades que temos que corrigir”, afirmou. E este é, para os líderes, o momento de o fazer: em aspetos de defesa, de autonomia industrial e de independência energética.

“Putin trouxe a guerra de volta à Europa e esta brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia é um trágico momento de viragem na nossa história”, salientou num tom lúgubre o presidente francês, Emmanuel Macron, que foi o anfitrião em Versalhes.



Emmanuel Macron salientou que “o exemplo único dos ucranianos”, incentivou os líderes em Versalhes a “ter a coragem de tomar decisões históricas para manter os nossos valores e a nossa democracia . A independência e a democracia têm um preço e se calhar vamos ter que rever alguns dos dogmas que mantivemos durante anos”, disse, salientando também o simbolismo do sítio histórico onde decorreu esta reunião que, todos concordaram, terá impacto no futuro da Europa.

Em Versalhes assinou-se, em 1919, o tratado que pôs fim à I Guerra Mundial, mas que impôs condições humilhantes à Alemanha. “Este é o local de uma derrota diplomática. É o sítio onde perdemos a paz, quando decidimos humilhar e dividir a Europa” considerou o presidente francês, “mas é diferente do que aconteceu esta sexta-feira, onde tivemos um acordo unânime sobre o facto de que a única maneira de proteger o nosso continente é através da coragem e da unanimidade”.



O texto da Declaração de Versalhes começa com o documento divulgado sobre a condenação da guerra e de Putin e o apoio a uma aproximação entre a Ucrânia e a UE. O texto publicado às 3h da manhã desta sexta-feira, depois da primeira ronda de discussões que acabou pouco antes dessa hora, prevê ainda o começo do processo de integração da Ucrânia na UE, mas sem falar de prazos.

No discurso com que encerrou o Conselho informal desta sexta-feira, Macron disse que, independentemente de estarem ou não na União, “os ucranianos podem contar com a nossa ajuda enquanto durar a guerra e depois para se levantarem e se manterem erguidos”. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão, salientou que os destinos dos europeus e dos ucranianos “estão ligados, os ucranianos fazem parte da nossa família, a agressão de Putin é uma agressão contra todos os princípios que amamos”. E anunciou que está em preparação um quarto pacote de sanções económicas à Rússia, caso não haja um cessa-fogo e retirada das tropas.

O dia em que nasceu uma União de Defesa

“Confrontados com a instabilidade crescente, competição estratégica, e ameaças à segurança, decidimos responsabilizarmo-nos mais pela nossa segurança e tomar passos decisivos para construir a nossa soberania europeia, reduzir as nossas dependências, e desenhar um novo modelo de crescimento e investimento para 2030”, explicou Charles Michel. No essencial, a Declaração de Versalhes refere-se a três aspetos: aumentar as capacidades de defesa da UE; reduzir a dependência energética e criar uma base económica mais robusta.

Os líderes decidiram aumentar significativamente o orçamento na defesa – a Alemanha já o anunciou e a Suécia disse que o iria fazer. Outro dos aspetos é o de identificar as lacunas de segurança na UE, reforçar a cibersegurança e o investimento no Espaço e na luta contra ataques híbridos.

A meio de maio, a Comissão Europeia terá que entregar uma análise das lacunas no investimento em defesa e “propor mais medidas para reforçar a base industrial e tecnológica de Defesa” em território europeu. Segundo o documento, estas ações não estão em contradição com a pertença à NATO. A questão da defesa tornou-se nos últimos dias urgente.

“Agora há uma timeline, uma agenda e há uma missão para a Comissão e vamos progredir muito neste aspeto”, disse Charles Michel que sublinhou que “a União de Defesa foi formalmente iniciada nesta reunião”. Em todo o continente estão a ser tomadas decisões muito importantes em termos de defesa, sublinhou Macron. Há tabus que estão a cair, como a entrega de material de guerra a um país terceiro. E a UE está a sair de debaixo da saia da NATO e a armar-se.

Acabar com dependência energética. Em cinco anos Europa recusa os combustíveis russos

Apesar de partirem de diferentes níveis de dependência de energia da Rússia, os líderes comprometeram-se hoje com uma data para acabarem totalmente com as importações de combustíveis fósseis russos: 2027. O acordo inclui diversificar fornecedores, acelerar o mais possível os projetos de energias renováveis, e desenvolver com mais empenho um mercado de hidrogénio na Europa. E sincronizar as redes elétricas europeias.

Está ainda a ser criado um plano de contingência para garantir os fornecimentos. A Comissão também deverá apresentar, no fim de março, um plano para assegurar o stock de energia a preços acessíveis para o próximo inverno. Em paralelo, a Comissão irá apresentar opções concretas para lidar com a escalada dos preços da energia para os cidadãos e para as empresas – para ser discutido no Conselho Europeu de 24 e 25 de março.

E os preços da energia?

Ursula von der Leyen salientou que a Comissão vai garantir o compromisso de “continuar a fornecer energia de forma consistente e acessível aos consumidores europeus”. A Comissão já propôs aos países um aconselhamento sobre os preços dos combustíveis e a possibilidade dada aos Estados-membros de taxar os lucros extra das companhias de energia. Para o próximo inverno vai ser criada uma “task force” que vai coordenar a operação de criar reservas. A ideia é que a 1 de outubro esteja já armazenado 90% de todo o stock para garantir o inverno. “Isto é o nosso seguro contra disrupções de energia”, disse Von der Leyen.

Uma economia mais robusta e garantir os semi-condutores

Uma economia robusta é também uma questão de segurança, referiu Charles Michel: “Todos sentimos a importância do momento que atravessamos e que as decisões que tomamos hoje não serão apenas para amanhã ou para os próximos anos, mas para as gerações que virão”. Mais resiliente, competitiva e preparada para a transição verde e digital. Uma das ideias base do documento é assegurar a disponibilidade de matérias-primas críticas, através de parcerias, ou promovendo uma economia circular. Esta questão é particularmente importante nos semi-condutores, onde se pretende criar, em território da UE, 20% da mercado global em 2030.

Em relação à possibilidade de falta de comida, a declaração refere que também é desejável reduzir a dependência externa de bens alimentares e aumentar na UE a produção de proteínas vegetais. Foi pedido à Comissão que apresentasse um plano que abordasse os crescentes preços alimentares que resultam da subida do preço da energia e da guerra e sobre a capacidade de estabilizar os stocks alimentares globalmente. Macron lembrou que, por causa da guerra, vai ser preciso reavaliar a produção alimentar europeia, e sobretudo “olhar para África, porque muitos países vão ser atingidos pela fome”.

A nível financeiro, há a promessa de “drasticamente reformar, simplificar e acelerar procedimentos administrativos para autorizar projetos de investimento na UE”. As políticas fiscais nacionais “terão que ter em conta as novas necessidades de investimento e refletir a nova situação geopolítica”.

