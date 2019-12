O sismo registado, este domingo, na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, provocou a morte de uma criança, presa numa casa que desabou, e dezenas de feridos, segundo as autoridades policiais locais.

Um morto e dezenas de feridos em sismo no sul das Filipinas

A vítima mortal é uma menina de seis anos que, segundo as autoridades, "não conseguiu sair de casa, que desabou devido ao terramoto".

O sismo de 6,8 na escala de Richter, que abalou a cidade de Matanao, na província de Davao do Sul, no sul das Filipinas, provocou também "várias dezenas de feridos". segundo a polícia.

As autoridades confirmaram ainda que as buscas estavam em andamento no edifício mais danificado que fica junto a um mercado não muito longe do epicentro do terremoto, a 90 km sul de Davao, a principal cidade da ilha.

Como precaução, os pacientes foram evacuados dos hospitais e, segundo a porta-voz da polícia Lea Orbuda "não há eletricidade ou água corrente".

O autarca da cidade de Davao, Sebastián Durterte, anunciou que na segunda-feira as escolas fecham para inspecionar os danos.

Na última semana de outubro, a região foi afetada por dois sismos de magnitude 6,6 e 6,5, que provocaram 21 mortos e 432 feridos.

As Filipinas estão situadas sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona onde se regista cerca de 90 por cento da atividade sísmica e vulcânica do mundo e que é afetada por cerca de 7.000 sismos por ano, a maioria moderados.

com Lusa