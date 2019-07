Um milhão de pessoas quer invadir a misteriosa Área 51

Mais de um milhão de pessoas já confirmaram no Facebook a intenção de invadir a misteriosa Área 51, uma zona militar no deserto do Nevada onde a Força Aérea dos Estados Unidos guardaria provas de vida extraterrestre, como apontam várias teorias desde há décadas.

Mais de um milhão de pessoas já confirmaram no Facebook a intenção de invadir a misteriosa Área 51, uma zona militar no deserto do Nevada onde a Força Aérea dos Estados Unidos guardaria provas de vida extraterrestre, como apontam várias teorias desde há décadas.

À hora da publicação desta notícia, mais de um milhão de pessoas confirmou que ia participar num evento criado no Facebook com o lema “Assaltemos a Área 51. Não nos podem parar a todos”. Com outros mais de 800 mil interessados, a iniciativa está marcada para sexta-feira, 20 de setembro, e promete ser uma dor de cabeça para as autoridades de uma das mais famosas bases militares norte-americanas.

"Vamos encontrar-nos no Alien Center e coordenar a nossa entrada. Se entrarmos à bruta, podemos mover-nos mais rapidamente que as balas", segundo a convocatória, que conclui de forma concludente: "Vamos ver os alienígenas."

A iniciativa suscitou, além de uma surpreendente adesão, uma série de "memes" com imagens de homenzinhos verdes e diversos símbolos da cultura freak, como o personagem Sheldon Cooper, da conhecida série de TV "A Teoria do Big Bang".

A designada Área 51 é um setor situado numa base da Força Aérea dos EUA onde são feitos testes a modelos experimentais de aviões militares, em pleno deserto do Nevada. A base está envolvida desde há anos, devido ao secretismo que a rodeia, num halo de mistério que tem motivado numerosas teorias.

Uma das mais generalizadas é a de que o governo norte-americano usou este terreno militar para esconder provas de vida extraterrestre. De facto, Washington nunca reconheceu esta instalação militar até agosto de 2013, quando a CIA desclassificou uma série de documentos que confirmavam a sua existência.

Aquela teoria sustenta que foi para ali que se transferiram os restos de uma alegada nave extraterrestre, que se tinha despenhado em Roswell, no estado do Novo México, nos EUA, em julho de 1947. A Área 51 tem inspirado filmes e séries de TV como a famosa série norte-americana "X-Files" ("Ficheiros Secretos"), protagonizada pelos heróis Fox Mulder (o ator David Duchovny) e Dana Scully (a atriz Gillian Anderson).

As forças armadas dos Estados Unidos estão atentos ao evento do Facebook e aconselha os utilizadores desta rede social a não fazer do objetivo realidade. A 12 de julho, em declarações ao Washington Post, a porta-voz Laura McAndrews afirmou que as autoridades estão informadas da iniciativa e apesar de não precisar como podia responder a estrutura militar se alguém de facto se apresentar na zona em setembro recordou que a Área 51 é um campo de treino da força aérea pelo que não é boa ideia “que alguém tente entrar na zona onde treinam as forças armadas”. Segundo McAndrew, “a força aérea está sempre preparada para proteger os Estados Unidos e os seus efetivos”.

