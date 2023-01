O episódio foi relatado pelo ex-primeiro-ministro britânico num novo documentário da BBC.

"Um míssil demoraria um minuto." A 'ameaça' de Putin a Boris Johnson

O antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse num novo documentário da BBC que o presidente russo Vladimir Putin fez-lhe "uma espécie de ameaça" antes da invasão da Ucrânia, ao dizer que "um míssil demoraria um minuto".

O Kremlin reagiu esta manhã, acusando Boris Johnson de "mentir". "Ou é uma mentira deliberada, mas com que objetivo? Ou é uma mentira involuntária, na medida em que ele não compreendeu o que o presidente Putin lhe dizia", referiu o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

O responsável assegurou que não houve "nenhuma ameaça de mísseis".

No documentário em três partes da BBC, cujo primeiro episódio será transmitido na BBC Two na segunda-feira à noite, o ex-primeiro-ministro britânico conta a chamada "muito longa" e "extraordinária" que teve com o presidente russo após a sua visita a Kiev no início de fevereiro.

Na altura, Vladimir Putin continuava a afirmar que não tinha qualquer intenção de invadir o país vizinho, apesar do afluxo massivo de tropas russas às regiões fronteiriças.

Putin "gozou" com tentativas de negociação

Boris Johnson, entretanto, diz ter avisado o presidente russo das duras sanções que o Ocidente iria impor se fosse por esse caminho.

Putin respondeu: "Boris, diz que a Ucrânia não se vai juntar à NATO em breve. (...) O que quer dizer com 'não tão cedo'?"

"Bem, não se vai juntar à NATO num futuro próximo, sabe isso perfeitamente bem", retorquiu o antigo líder britânico, que apoiou os ucranianos desde a primeira hora.

"A certa altura ele meio que me ameaçou e disse: 'Boris, não quero fazer-vos mal, mas com um míssil, isso demoraria um minuto' ou algo do género", continuou Johnson.

"Penso que pelo tom muito relaxado que estava a tomar, pelo distanciamento que parecia ter, ele estava a gozar com as minhas tentativas de o levar a negociar", acrescentou o antigo líder britânico, que deixou Downing Street no início de setembro, após uma sucessão de escândalos.

No documentário, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conta como ficou enfurecido com a atitude do Ocidente na altura: "Se vocês sabem que a Rússia vai invadir a Ucrânia amanhã, porque não me dão algo para a impedir hoje? Se não podem fazer isso, então parem-na vocês mesmos."

