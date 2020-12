O teste positivo de Emmanuel Macron ameaça colocar os líderes europeus em isolamento. Charles Michel testou negativo na terça-feira, mas já adoptou a medida preventiva.

Um evento de contaminação política em massa?

Telma MIGUEL O teste positivo de Emmanuel Macron ameaça colocar os líderes europeus em isolamento. Charles Michel testou negativo na terça-feira, mas já adoptou a medida preventiva.

O presidente do Conselho Europeu vai também entrar em isolamento na sequência de contactos com Emmanuel Macron. Charles Michel esteve na passada segunda-feira, dia 14, em Paris para o 60º aniversário da OCDE e encontrou-se com o presidente francês no Palácio do Eliseu.

No entanto, as autoridades francesas informaram os serviços do Conselho Europeu que Charles Michel não era considerado um contacto próximo e, por isso, não estaria em risco de infeção, nem teria de se isolar.

Segundo informações do assessor de imprensa, Michel é testado regularmente e foi testado na terça, tendo apresentado resultado negativos à covid-19. Mas, por precaução, irá entrar em autoisolamento.

Na semana passada, nos dias 10 e 11, os 27 líderes europeus encontraram-se presencialmente em Bruxelas, numa cimeira que marcou a aprovação do pacote financeiro de €1.8 biliões.

Teme-se que esse encontro que se estendeu pela madrugada de quinta para sexta-feira possa ser um momento de disseminação em massa nos governos da União Europeia, embora todos estivessem sujeitos à regra de uso de máscara em todos os instantes.

Das 27 capitais estão a chegar notícias de governantes a fazerem testes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.