Um dos 'Beatles' do Estado Islâmico condenado a prisão perpétua nos EUA

Um dos membros de um grupo de sequestradores do Estado Islâmico (EI) apelidado de "Beatles" foi hoje condenado a prisão perpétua por um tribunal federal norte-americano.

Alexanda Kotey, um ex-cidadão britânico, declarou-se culpado em setembro, admitindo a responsabilidade pela morte de quatro reféns norte-americanos na Síria.

Outro membro dessa célula, El Shafee el-Sheikh, preso juntamente com Kotey pelas forças curdas sírias em 2018, foi condenado em abril após julgamento e aguarda sentença.

O tribunal considerou-o culpado pelo seu papel na captura e morte dos jornalistas James Foley e Steven Sotloff, em 2014, e de Peter Kassig e Kayla Mueller, que faziam trabalho humanitário.

El Shafee el-Sheikh enfrenta a pena de prisão perpétua, mas a sentença só será pronunciada mais tarde.

