A Coreia do Norte celebrou este domingo o 70.º aniversário da fundação do país com um desfile ostensivo, sem os "habituais mísseis nucleares".

Mundo 25

Um desfile militar à moda da Coreia do Norte (mas sem mísseis intercontinentais)

A Coreia do Norte celebrou este domingo o 70.º aniversário da fundação do país com um desfile ostensivo, sem os "habituais mísseis nucleares".

Ginastas em posições geométricas, crianças com placas que dão forma a figuras coloridas e soldados com bandeiras, armas, as pernas no ar: foram milhares aqueles que participaram no desfile militar este domingo em Pyongyang, na Coreia do Norte, para assinalar o 70.° aniversário da fundação do país. A cerimónia, que mistura espetáculo com propaganda, foi mais moderada em comparação com as anteriores, segundo noticiou a agência AFP, e não mostrou os mísseis balísticos intercontinentais que estiveram na origem de sanções internacionais.

"É uma mensagem forte e muito positiva por parte da Coreia do Norte", escreveu Donal Trump, Presidente dos Estados Unidos, no Twitter, elogiando Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, pela aus~encia dos "habituais mísseis nucleares" durante o desfile. "Obrigado ao Presidente Kim. Ambos vamos mostrar que todos estão errados".

Em junho deste ano, Kim Jong-un e Donal Trump assinaram uma declaração em Singapura, onde se comprometiam a trabalhar para a desnuclearização da Coreia do Norte, mas sem prazo definido.





25 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.