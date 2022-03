Por volta das 5 da manhã de domingo, um carro atropelou um grupo de pessoas que se divertia no Carnaval em Strépy-Bracquegnies, uma aldeia no município belga de La Louvière. Entre as vítimas mortais há uma criança.

Tragédia no Carnaval

Um carro avançou pelo meio da multidão na Bélgica. Há vários mortos

Simon Laurent MARTIN Por volta das 5 da manhã de domingo, um carro atropelou um grupo de pessoas que se divertia no Carnaval em Strépy-Bracquegnies, uma aldeia no município belga de La Louvière. Entre as vítimas mortais há uma criança.

Por motivos que permanecem desconhecidos, um condutor avançou com o seu veículo pelo meio da multidão na aldeia. Quatro pessoas morreram, uma delas uma criança. A RTL avança que há pelo menos sete vítimas mortais do trágico incidente. Doze outras pessoas ficaram gravemente feridas e cerca de 20 ficaram ligeiramente feridas.



Inicialmente não se sabia se o motorista tinha avançado deliberadamente contra o grupo de pessoas. Segundo o presidente da câmara de La Louvière, o condutor não parou após o massacre e continuou o seu caminho antes de ser detido pela polícia.

O município belga de Strépy-Bracquegnies situa-se a cerca de 40 quilómetros a sudoeste de Bruxelas e tem uma população de cerca de 9.000 habitantes, de acordo com o município de La Louvière.

De acordo com a imprensa, o acidente pode ter sido causado por um carro que estava a ser perseguido pela polícia.

"Havia música e risos e três segundos depois havia gritos. Foi horrível"

Um apresentador da estação de rádio belga RTL, que estava a assistir ao Carnaval, relatou cenas dramáticas. De acordo com o seu testemunho, o carro avançou pelo meio da multidão e todo o ambiente mudou. "Havia música e risos e três segundos depois havia gritos. Foi horrível", descreveu.

Segundo a mesma testemunha, cerca de 150 pessoas estavam a participar no evento. De acordo com o presidente da Câmara de La Louvière, o plano de emergência municipal foi ativado assim como o serviço de apoio às vítimas.

A Ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, endereçou, no Twitter, "as suas mais profundas condolências" às famílias e amigos das vítimas mortais e dos feridos. "O que era suposto ser uma grande festa transformou-se numa tragédia", acrescentou.

As celebrações em Strépy-Bracquegnies foram retomadas, após dois anos canceladas devido à pandemia de covid-19.



Notícia originalmente publicada na edição francesa do Luxemburguer Wort.

