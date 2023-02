São vários os jornalistas que têm estado nos lugares e momentos mais marcantes deste conflito. O relato de quem não imaginava que este conflito durasse tanto tempo.

Guerra na Ucrânia

Um ano de guerra por quem trabalha na linha da frente

O conflito na Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro de 2022, apanhou de surpresa o mundo e também as redações.

Neste ano, os jornalistas habituados às zonas de guerra, tiveram de se adaptar à duração e intensidade do conflito, bem como à dificuldade de verificar certas informações.

Durante este período, "12.000 jornalistas ucranianos e estrangeiros foram acreditados" para cobrir o conflito o que "é muito", diz Jeanne Cavelier, dos Repórteres sem Fronteiras (RSF), referindo-se a um "terreno de fácil acesso para os meios de comunicação, especialmente os europeus".

No entanto, o acesso é muito mais difícil - se não impossível - do outro lado da frente, observa o jornalista britânico Tim Judah (The Economist), lamentando não poder ver com os próprios olhos se os ucranianos estão a bombardear civis em Donetsk, como afirmam os pró-russos.

"Tentamos fazer as coisas de uma forma equilibrada, mas é verdade que é mais difícil do lado russo", afirma Emmanuel Peuchot, da AFP em Kiev.

Até ao verão de 2022, as viagens de imprensa organizadas pelas autoridades russas para os meios de comunicação social estrangeiros eram extremamente controladas, sem liberdade de circulação para os jornalistas. Desde então, e isto coincide com as dificuldades do exército russo no terreno, os meios de comunicação ocidentais já não são convidados a ir para a linha da frente.

Apenas jornalistas escolhidos a dedo têm acesso às linhas russas. Além disso, foram introduzidas sanções penais pela divulgação de informações que desacreditem o exército russo.

O desgaste

Quando o conflito começou, poucos jornalistas imaginavam que estariam no terreno um ano mais tarde. "Todos pensavam: 'o povo pobre (os ucranianos) são muito, muito corajosos, é ótimo que se aguentem, mas dentro de dois meses tudo estará terminado'", recorda Florence Aubenas, jornalista sénior do jornal Le Monde, no seu regresso de uma quinta missão no local.

Um ano depois, a Ucrânia continua a fazer manchetes, com o conflito a ter implicações económicas e políticas muito mais vastas do que com o conflito desde 2014, no Donbass.

Outra dificuldade são os riscos inerentes a ser um repórter de guerra. No total, oito jornalistas foram mortos e 19 feridos, de acordo com a RSF. E mesmo que a ONG "não tenha registado quaisquer mortes, nos últimos seis meses", a ameaça está lá. Ao ponto de causar "extrema fadiga mental" entre as equipas enviadas regularmente em missões de três semanas, segundo o diretor de notícias da TF1, Thierry Thuillier.

"É um desgaste que não é necessariamente visível, que não sentimos todos da mesma forma, porque ainda é uma questão de vida ou morte", confirma o jornalista da TF1, Michel Scott, que está na Ucrânia.

Scott, que já cobriu "dezenas de conflitos em 30 anos", fica surpreendido ao ver um conflito numa escala não vista desde a Segunda Guerra Mundial, com exércitos "extremamente modernos", pesados encargos humanos e uma "intensidade" que "quase não diminuiu desde o início". "Cada conflito tem a sua particularidade em termos de riscos. Aqui são os bombardeamentos" com "toda a gama de mísseis e foguetes imagináveis".

Há conflitos piores

Entrevistado pela AFP, o jornalista da Al-Jazeera Hoda Abdel-Hamid salientou que existem "linhas de frente" claras e que "as áreas perigosas estão bem definidas", mesmo que "os bombardeamentos sejam possíveis na cidade".

"Cobri guerras no Iraque e Afeganistão, onde havia caos, pobreza e uma infraestrutura arruinada", agravadas pela guerra. "Houve também a ameaça de terrorismo, carros-bomba, atentados suicidas, falsos postos de controlo, combates entre milícias". Ainda assim, na Ucrânia "a ordem pública está assegurada e as instituições estão a funcionar", afirma.

Nicolás Castellano, correspondente especial da estação de rádio espanhola Cadena Ser, considera que o seu trabalho é "muito fácil" em comparação com as suas experiências no Congo, Somália e Sul do Sudão.

"Tens internet a qualquer hora do dia, podes enviar informações de qualquer lugar, apanhar o comboio", diz Castellano, que desta vez não tem de "lutar" com os seus superiores por tempo de antena.

A maioria dos repórteres entrevistados planeia regressar à Ucrânia, onde é provável que o conflito "dure muito tempo", de acordo com Peuchot. "Gostaria de lá estar quando houver paz, quando houver negociações. Quando este país for reconstruído, gostaria muito de lá estar também", confidenciou a jornalista Maryse Burgot da France Télévisions, no regresso da sétima missão ao país.

