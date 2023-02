Veja as fotografias de dez momentos marcantes do conflito iniciado a 24 de fevereiro de 2022.

Mundo 5 min.

Guerra na Ucrânia

Um ano de guerra na Ucrânia em dez imagens

AFP Veja as fotografias de dez momentos marcantes do conflito iniciado a 24 de fevereiro de 2022.

Passou um ano desde a invasão russa da Ucrânia e todos os dias surgem inúmeras imagens de edifícios destruídos, famílias em perigo, civis escondidos em caves e soldados na lama das trincheiras. A AFP escolheu dez fotografias emblemáticas do primeiro grande conflito europeu do século XXI.

24 de fevereiro de 2022: Olena, o choque

Foto: Aris MESSINIS/AFP

Com o rosto ferido no bombardeamento da sua casa, Olena Kurilo, fotografada à saída de um hospital em Chuguyev - a cerca de 50 quilómetros da fronteira russa - tornou-se num símbolo do choque das primeiras horas. Muitos pensavam que Kiev cairia dentro de poucos dias. "Nunca, sob qualquer condição, me submeterei a Putin, prefiro morrer", disse esta professora de 52 anos à AFP nesse dia. Esta imagem deu a volta ao mundo. Já a 26 de fevereiro, foi projetada em apoio aos ucranianos, durante um jogo da liga inglesa.

7 de março de 2022: O êxodo

Foto: Bulent KILIC/AFP

Nesta fotografia tirada na estação de Odessa, um pai despede-se da sua filha, com a mão na janela de um comboio de evacuação que a levará para uma área menos exposta ao conflito. Desde então, os combates afastaram-se desta cidade, mas a guerra provocou o maior êxodo populacional desde 1945: a ONU estima que quase oito milhões de ucranianos partiram para o resto da Europa, e 6,5 milhões deslocaram-se para outras partes do país.



2 de abril de 2022: Bucha, massacre sob ocupação russa

Foto: Ronaldo SCHEMIDT/AFP

Os russos retiraram-se da região de Kiev no final de março sem conseguirem tomar a capital ucraniana. Dois dias depois, jornalistas da AFP - incluindo o fotógrafo Ronaldo Schemidt, que tirou esta fotografia - estavam entre os primeiros jornalistas internacionais a entrar em Bucha, outrora um subúrbio pacífico a oeste de Kiev, onde os combates tinham sido particularmente ferozes.

Numa rua residencial, 20 corpos de civis, por vezes de mãos atadas atrás das costas, jaziam no chão. A indignação suscitada por esta descoberta marcou um ponto de viragem na guerra e o início de uma investigação internacional: revelou o assassinato de pelo menos 441 civis entre o início do conflito e 6 de abril nas regiões de Kiev, Cherniguiv, mais a norte, e Soumy, mais a leste, disse em meados de dezembro o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, descrevendo-os como "prováveis crimes de guerra".

12 de abril de 2022: Mariupol, cidade-mártir

Foto: Alexander NEMENOV/AFP

A batalha de Mariupol, uma grande cidade portuária no Mar de Azov com uma população de cerca de 400.000 habitantes antes da guerra, continua a ser a mais sangrenta até à data em termos de baixas civis.

A 16 de março, o bombardeamento do teatro da cidade sitiada, onde centenas de pessoas se tinham refugiado, causou uma carnificina. A 21 de abril, Moscovo afirmou ter tomado a cidade, mas os combates continuaram com os soldados ucranianos entrincheirados na enorme siderurgia Azovstal, que só se renderam um mês mais tarde.

Um representante do governo ucraniano estimou em junho que pelo menos 22.000 civis morreram em Mariupol. A cidade foi 90% destruída, de acordo com a ONU. Esta fotografia foi tirada por Alexander Nemenov, fotógrafo da AFP em Moscovo, durante uma visita organizada pelo exército russo a 12 de abril.

15 de junho de 2022: Na frente do Donbass

Foto: Aris MESSINIS/AFP

Após a retirada russa da região de Kiev, os combates passaram a focar-se no leste e sul da Ucrânia, dominados pela artilharia. As autoridades ucranianas pediram aos seus aliados ocidentais armas mais poderosas e de maior alcance.

Obtiveram, nomeadamente, canhões Caesar de fabrico francês, aqui capturadas em ação pelo fotógrafo Aris Messinis, perto de Kurakhove, região de Donetsk.

8 de outubro de 2022: Explosão da ponte da Crimeia

Foto: AFP

Nesta imagem, as chamas e o fumo emergem da ponte que liga a Crimeia à Rússia, construída a grande custo por Vladimir Putin após a anexação da península em 2014, nunca reconhecida pelo Ocidente. A causa: um atentado com um camião-bomba. Tratou-se de um novo revés para Moscovo, que já tinha visto o navio-estandarte da sua Frota do Mar Negro afundar-se em abril.

A fotografia foi tirada por um fotógrafo amador, que pediu para permanecer anónimo por razões de segurança, na cidade de Kerch, que fica perto da ponte.

17 de outubro de 2022: Ataque com drones em Kiev

Foto: Yasuyoshi CHIBA/AFP

Após várias semanas mais calmas, os ataques russos em Kiev recomeçaram a 10 de outubro. No dia 17, a capital acordou ao som de explosões precedidas de zumbidos e da fuga de uma pequena asa branca: drones explosivos. As pessoas gritavam enquanto olhavam para o céu, e os polícias tentavam, de joelhos no chão, fazer pontaria as dispositivos antes de estes explodirem.

Este foi o início de uma série de ataques russos, visando sobretudo as infraestruturas energéticas do país. "Acabei de ver o drone voar sobre a minha cabeça, explodiu a cerca de 100 metros", disse o fotógrafo Yasuyoshi Chiba.

13 de novembro de 2022: Russos abandonam Kherson

Foto: Bulent KILIC/AFP

Esta cidade perto da Crimeia, nas margens do rio Dnieper, foi ocupada pelas forças russas no início de março. A 9 de novembro, o Ministro da Defesa russo ordenou a sua retirada, permitindo o regresso do exército ucraniano.

O fotógrafo Bülent Kilic captou a alegria dos habitantes. A euforia foi de curta duração: a polícia ucraniana estabeleceu rapidamente controlos rigorosos para expulsar os "colaboradores" e Kherson é agora alvo regular de ataques russos.

21 de dezembro de 2022: Zelensky ovacionado no Congresso dos EUA

Foto: Jim WATSON/AFP

Desde o início da guerra, o Presidente Volodymyr Zelensky tem vindo a implorar ao Ocidente por apoio militar para a Ucrânia. Percorreu quase todos os parlamentos europeus a partir de Kiev, por videoconferência. A 22 de dezembro, houve uma surpresA: esteve pessoalmente em Washington, no Congresso.

"A Ucrânia nunca se renderá", proclamou perante os aplausos dos representantes eleitos. Recentemente, esteve pessoalmente em Londres, Paris e Bruxelas, onde foi convidado de honra de uma cimeira europeia.

1 de fevereiro de 2023: Guerra das trincheiras em Bahkmut

Foto: Yasuyoshi CHIBA/AFP

Imagens de soldados escondidos na lama e na neve, que fazem lembrar a Primeira Guerra Mundial, estão entre as fotografias inesperadas deste conflito.

Yasuyoshi Chiba tirou esta fotografia perto de Bakhmut, que se tornou a batalha mais mortal da guerra desde o verão. Desde janeiro, as forças russas apoiadas por unidades do grupo paramilitar Wagner, parecem estar perto de a capturar.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.