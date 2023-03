Por todo o mundo, as mulheres continuam a lutar por direitos básicos como acesso à educação, à IVG, a uma vida segura, à liberdade de expressão e de protesto. E há preocupantes retrocessos.

Dia Internacional da Mulher

2023, um ano de grandes lutas para as mulheres

Ana Patrícia CARDOSO Por todo o mundo, as mulheres continuam a lutar por direitos básicos como acesso à educação, à IVG, a uma vida segura, à liberdade de expressão e de protesto. E há preocupantes retrocessos.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas (ONU), foi muito claro no alerta que deu esta semana: a igualdade de género está "cada vez mais distante".

"No Afeganistão, mulheres e meninas foram apagadas da vida pública. Em muitos lugares, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres estão a ser revertidos. Em alguns países, as meninas que vão à escola correm o risco de serem sequestradas e agredidas. Em outros, a polícia ataca mulheres vulneráveis que juraram proteger", enumerou Guterres, antes de avisar que "o patriarcado está a dar luta. Mas nós também. Estou aqui para dizer alto e claro: as Nações Unidas estão com as mulheres e meninas em todos os lugares".

Ainda que o aparente apoio das principais instituições recaia sobre as mulheres, a verdade é que são as políticas de cada país que define como estas vão viver. E, este ano, assistiu-se a retrocessos alarmantes tanto em regimes autoritários como nas grandes potências.

Mas também se viu a força da união das mulheres nas ruas e como têm resistido a apagar a sua voz.

Estes são alguns dos momentos mais marcantes da resistência feminina, perante o desrespeito pelos direitos humanos básicos, como a educação ou liberdade de escolha.

A revolta das mulheres no Irão

Imagem de Mahsa Amini durante um protesto. AFP

Imagem de Mahsa Amini durante um protesto. AFP
Protesto contra as mortes de mulheres pelas mãos da polícia iraniana.
Um manifestante mostra fotografias da jovem curda iraniana Mahsa Amini durante um protesto na Piazza del Campidoglio, em Roma, a 5 de outubro
Protestos no Irão

No Irão, deu-se a expressão mais potente do ano da luta feminina. Em meados de setembro, as ruas de várias cidades do Irão encheram-se de manifestantes, na maioria mulheres, que protestavam contra a morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos. Masha, natural do Curdistão, foi detida por alegadamente usar a hijab (véu islâmico) de uma forma "imprópria". Segundo o código de vestuário das mulheres na República Islâmica do Irão, estas não podem mostrar os cabelos em público, usar saias curtas, calças justas, jeans, cores vivas, etc...Terá sido espancada e torturada.

Várias mulheres cortaram os seus cabelos em protestos contra a repressão e as suas vozes espalharam-se pelo mundo. Os homens juntaram-se ao protesto que tomam proporções inesperadas e a polícia subiu a escala de violência, prendendo e executando alegados participantes das manifestações.

Na sequência, o Irão foi expulso, com 29 votos favoráveis, da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, um órgão das Nações Unidas (ONU), devido às políticas contrárias aos direitos de mulheres e meninas e à repressão imposta a manifestantes.

Em dezembro, as mulheres do Irão receberam menção especial de "heroínas do ano" pela revista Time, que aplaude o seu movimento de "luta pela liberdade", que dura há cinco anos e é liderado pela geração Z.

Desde novembro, milhares de meninas têm sido envenenadas em centenas de escolas do Irão. O Governo já prendeu supostos autores dos crimes, no que se suspeita ser uma "vingança" dos protestos das mulheres e uma tentativa de apagar as mulheres da educação.

Direito ao aborto nos Estados Unidos

O Supremo Tribunal dos Estado Unidos, dominado por conservadores, emitiu, em junho de 2022, uma decisão histórica que anulou a decisão "Roe versus Wade", que garantia o direito das mulheres ao aborto durante meio século.

Foto: AFP

O cabide é um símbolo de protesto. Muitas mulheres tentaram o aborto em casa, com cabides, por não terem acesso ao aborto legal.
"A luta não acabou"
"Não é o teu corpo, não é a tua escolha"
"Confiem nas mulheres"
"Parem com a guerra contra as mulheres"
"Não vamos voltar atrás"
Manifestantes saíram às ruas este domingo
"Mantenham a vossa política fora do meu útero"





Cabe agora a cada estado definir a própria lei em relação à Interrupção Voluntária da Gravidez. Enquanto alguns estados definiram leis impossíveis de cumprir como o aborto possível até às seis semanas, outros declaram o procedimento ilegal. Milhares de mulheres têm agora de se deslocar para os estados que ainda permitem o procedimento em segurança. Muitas não têm condições para o fazer.



O cerco à liberdade das mulheres no Afeganistão

Mulheres protestam em Cabul. AFP

Mulheres protestam em Cabul. AFP
Parque Habibullah Zazai, nos arredores de Cabul. Cartaz com a mensagem: "Hijab e véu são a vossa dignidade e estão em vosso benefício neste mundo e no futuro".
Mulheres com o véu integral na capital afegã, Cabul.

Como diz Guterres, o regime Talibã, no poder no Afeganistão desde 2021, baniu mesmo as mulheres da vida pública. Aliás, Organização das Nações Unidas (ONU) considerou esta quarta-feira que o Afeganistão se tornou, desde a tomada do poder pelos talibã, o país mais repressivo do mundo para as mulheres e meninas, privadas de muitos direitos básicos.

A admissão de mulheres nas universidades públicas e privadas de todo o país está proibida. No geral, o regime exclusão estudantes do sexo feminino do ensino, num quadro mais vasto de medidas discriminatórias contra as mulheres, que as afastam dos empregos e acabam por impor o respetivo dia a dia.

Não podem praticar desporto, frequentar parques públicos, trabalhar em ONG's, viajar sem consentimento do pai ou marido, são obrigadas a vestir burka na rua, para citar algumas das leis impostas desde 2021.

A Amnistia Internacional do Luxemburgo denunciou também o aumento exponencial de casamentos forçados no AfeganistãoAs razões para este aumento são diversas. Se por um lado, as famílias afegãs veem nestes casamentos uma forma de assegurar o futuro das suas filhas, por outro, esperam evitar com estas uniões que as mulheres sejam obrigadas a casar com um talibã, organizando-lhes casamentos o mais depressa possível.





