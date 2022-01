Últimos sete anos foram os mais quentes já registados

"Os dados científicos não enganam. Se não reduzirmos rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa, especialmente dióxido de carbono, as alterações climáticas terão consequências irreversíveis e cada vez mais destruidoras para a vida na Terra", sintetizou o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência das Nações Unidas.