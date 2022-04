"Não vamos permitir uma segunda Mariupol", garantem as autoridades locais.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

"Última oportunidade" para civis fugirem do leste da Ucrânia

Redação "Não vamos permitir uma segunda Mariupol", garantem as autoridades locais.

"Os próximos dias podem ser a última oportunidade de partir. Todas as cidades livres na região de Lugansk estão sob fogo inimigo", avisou o governador, Sergei Gaidai, no Facebook, dizendo que os russos estavam "a cortar todas as rotas de fuga possíveis".



"Não hesitem em evacuar", pediu, depois de ter assegurado que as autoridades "não permitirão uma segunda Mariupol", referindo-se à cidade portuária do sul da Ucrânia que foi praticamente destruída pela ofensiva russa.

A situação em Roubijne e Popasna, duas cidades da região de Lugansk, "está a deteriorar-se. As evacuações são complicadas" e "não há um hospital na região que ainda esteja intacto".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Levaremos as pessoas de autocarro até ao último dia, até que os russos lancem um ataque", disse garantiu Gaidai. Uma pessoa foi morta num bombardeamento na quinta-feira de manhã em Kreminna, uma cidade de 20.000 pessoas a 25 quilómetros a noroeste de Severodonetsk.

Ministério dos Negócios Estrangeiros anuncia expulsão de diplomata russo do Luxemburgo O Governo luxemburguês deu 15 dias a um diplomata russo para deixar o país, numa decisão que justifica como "parte de uma abordagem europeia" face aos massacres que as forças russas são acusadas de ter cometido em Bucha, nos arredores de Kiev.

As autoridades ucranianas têm vindo a apelar há vários dias para que os habitantes do leste do país evacuem a região o mais rapidamente possível, insistindo que, no caso de uma ofensiva russa, os civis "correm risco de vida".

Moscovo, por seu lado, afirmou querer reposicionar as suas forças para se concentrar na "libertação" de Donbass, onde os separatistas pró-russos têm vindo a combater o exército ucraniano desde 2014.

Sanções insuficientes

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu sanções mais amplas e "realmente dolorosas" para a Rússia, descrevendo como "insuficientes" as novas sanções, impostas nomeadamente pelos Estados Unidos e pela União Europeia (EU).

A Casa Branca anunciou na quarta-feira que os Estados Unidos e aliados ocidentais iriam impor sanções adicionais ao Kremlin, incluindo a proibição de qualquer novo investimento na Rússia e o alargamento de restrições a bancos russos. "Esse pacote parece espetacular. Mas não é suficiente", disse Zelensky num discurso, citado num comunicado no sítio oficial da Presidência, na noite de quarta-feira.

A Ucrânia continuará a "insistir no bloqueio total do sistema bancário russo", o que dificultaria a intervenção da Rússia nas finanças internacionais, bem como a transação de petróleo com o ocidente, disse o Presidente.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse na quarta-feira acreditar que as sanções da UE à Rússia devido à agressão à Ucrânia deverão abranger, “mais cedo ou mais tarde”, importações de petróleo e gás russo.





(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.