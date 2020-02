Última hora. França anuncia primeira morte por coronavirus

Esta é também a primeira vítima mortal na Europa. Trata-se de uma turista chinesa que estava a passar férias no país.

O anúncio foi feito, esta manhã, pela ministra da saúde de França, Agnès Buzyn, confirmando assim a primeira morte pelo surto do novo coronavírus Covid-19 em França.

Trata-se de uma pessoa idosa, uma turista chinesa, de 80 anos, oriunda da província de Hubei, que chegou a França a 16 de Janeiro e foi colocada de quarentena nove dias depois.

No total e segundo as agências de notícias já se registaram 11 casos de pessoas infetadas com o vírus em França, o primeiro país a confirmar uma vítima mortal por esta epidemia.

O Covid-19 já fez 1526 vítimas mortais e infectou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial. Até agora, as três vítimas mortais foram noticiadas nas Filipinas, Hong Kong e Japão, pelo que a morte desta turista é também a primeira a ocorrer fora do continente asiático.

