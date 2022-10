Na reunião dos ministros responsáveis da diplomacia europeia, na segunda-feira, no Luxemburgo, vai ser lançada a missão de treino, que começa em menos de um mês. Sanções ao Irão também fazem parte da agenda.

Mundo 5 min.

Negócios Estrangeiros

UE vai treinar 15 mil soldados na Ucrânia

Telma MIGUEL Na reunião dos ministros responsáveis da diplomacia europeia, na segunda-feira, no Luxemburgo, vai ser lançada a missão de treino, que começa em menos de um mês. Sanções ao Irão também fazem parte da agenda.

Em resposta a um pedido formal da Ucrânia, a União Europeia irá enviar equipas para dar treino militar básico e avançado a 15 mil soldados ucranianos. É a primeira missão de treino militar da União Europeia em território ucraniano, embora vários países europeus já tenham enviado pessoal, sobretudo para dar formação no manuseamento das armas e equipamento fornecidos para o exército. A decisão deverá ser ratificada no conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros que acontece segunda-feira, no Luxemburgo.



Embora a missão ainda não esteja completamente desenhada, nem se saiba quais os países que vão participar, deverá arrancar a meio de novembro, dentro de cerca de um mês.

Luxemburgo. Ajuda à Ucrânia representou 16% do orçamento atual da Defesa Segundo o primeiro-ministro, o Grão-Ducado está entre os países líderes da UE e da NATO no apoio à Ucrânia. O país é também um dos três da OCDE que maior despesa terá por refugiado.

O Reino Unido já tem instrutores militares a dar formação a vários batalhões, num total de 10 mil soldados, e também os EUA têm feito missões de formação no terreno. A missão será paga pelo Mecanismo Europeu de Paz (MEP), e já há acordo entre os países sobre o orçamento disponível.

Sobre as dúvidas que recaem sobre a eficácia real do apoio da União Europeia às operações militares na Ucrânia (que é feita a partir da iniciativa dos países), um alto responsável da Comissão Europeia salientou que “o orçamento do MEP para sete anos foi gasto em sete meses. Isto significa que estamos a levar muito a sério o nosso apoio à Ucrânia”.

Possíveis sanções ao Irão

A questão dos drones militares iranianos - que Zelensky tem dito estarem a ser fornecidos à Rússia e a atingir alvos civis na Ucrânia -, segundo o mesmo responsável, está a ser alvo de uma investigação independente por parte das autoridades da União Europeia.

Os ministros reunidos no Luxemburgo vão também discutir possíveis sanções contra o regime iraniano, na sequência da morte de Mahsa Amini a 16 de setembro pela polícia, e também pela repressão contra civis em curso. As sanções contra países terceiros normalmente partem da iniciativa de algum dos países, mas neste caso, segundo informações de fonte da Comissão, “foi tão óbvio, que os países chegaram rapidamente à conclusão que era preciso avançar nesse sentido”.

Rússia diz que adesão ucraniana à NATO levará à terceira guerra mundial “Toda a natureza suicida desta etapa [adesão da Ucrânia] é compreendida pelos próprios membros da NATO”, disse o secretário adjunto do Conselho de Segurança da Federação Russa, Alexander Venediktov.

Na tentativa de obter explicações diretamente das autoridades iranianas, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, esteve na tarde desta sexta-feira ao telefone com o seu homólogo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

Arménia e Azerbaijão libertam-se da influência russa

Além destes temas, vai ser discutida a influência europeia no Cáucaso do Sul e o pedido que a Arménia e o Azerbaijão endereçaram à UE para que se constituísse como “honest broaker” no conflito do Nagorno-Karabakh.

A posição da UE como árbitro de confiança, segundo fonte da Comissão, foi a pedido dos dois países beligerantes que perceberam que “Moscovo não quer resolver, quer perpetuar o problema”. E este “é um desenvolvimento que ajuda a compreender que a influência de Putin está a diminuir nos antigos países da União Soviética”.

Outrora quintais do Kremlin, estes países “estão a perceber que ao interferir no conflito, a Rússia nunca fez parte da solução. E eles agora não olham para Moscovo, olham para Bruxelas para resolver a questão”. E, ao contrário do que tem dito o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, “a intervenção da União Europeia não é uma interferência ilegítima, foi feita a pedido das partes envolvidas”.

A explicação é de que o 24 de fevereiro, data em que a Rússia começou o ataque à Ucrânia, “teve um impacto enorme nestes países que confiavam na Rússia e deixaram de o fazer. Eles procuram promessas para o futuro”. Quanto à UE, “é lógico que respondamos porque a região é importante para nós. Queremos que alcance a paz e a estabilidade”. Na guerra do Nagorno-Karabakh, que durou pouco mais de um mês em 2020, morreram mais de seis mil soldados dos dois países beligerantes.

Resposta do Ocidente a ataque nuclear "aniquilaria" exército russo O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, pediu a Vladimir Putin para que não utilize o “bluff” para fazer ameaças.

China. UE espera para ver o que vai fazer Xi Jinping

As relações com a China estão na agenda do Conselho Europeu que se realiza no final deste mês em Bruxelas e este será um tema também abordado na reunião da próxima segunda-feira no Luxemburgo, mas “não se prevê que a UE mude a sua política” em relação ao gigante asiático.

A posição da China em relação à Rússia tem vindo a evoluir, de uma declaração de apoio total na sequência da invasão a uma posição muito mais reticente nas últimas semanas. Já a diplomacia europeia em relação à China tem estado concertada numa ‘voz única’, o que nem sempre acontece com outras potências.

“Nós temos uma política forte e unificada em relação à China, quem me dera que pudéssemos dizer o mesmo em relação à Rússia há seis meses”, desabafou fonte da Comissão. Os diplomatas da UE esperam ver o que vai sair do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (cujas decisões governam o país), que começa no próximo domingo, dia 16. Esta reunião acontece a cada cinco anos e é decisiva para a definição da política chinesa.

Um aspeto positivo da mudança de atitude de Pequim, segundo a visão das instituições europeias, é a afirmação do presidente Xi Jinping na cimeira de Samarcanda da Organização de Cooperação de Xangai, em setembro, de que “não é tempo de guerras”. “Isto é uma importante mudança na atitude chinesa em relação à invasão da Ucrânia” sublinhou a mesma fonte.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.