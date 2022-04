Após as atrocidades de Bucha, agências europeias, Tribunal Penal e Internacional e a procuradoria ucraniana vão juntar-se no terreno para recolher provas de crimes de guerra e contra a humanidade. “Os autores destes crimes horrendos não vão ficar por punir”, disse Von der Leyen.

Invasão russa

UE vai enviar equipas para investigar crimes de guerra na Ucrânia

Telma MIGUEL Após as atrocidades de Bucha, agências europeias, Tribunal Penal e Internacional e a procuradoria ucraniana vão juntar-se no terreno para recolher provas de crimes de guerra e contra a humanidade. “Os autores destes crimes horrendos não vão ficar por punir”, disse Von der Leyen.

Após um telefonema entre Ursula von der Leyen e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a descoberta de corpos de civis manietados e baleados, bem como de valas comuns e evidências de violações a mulheres na cidade de Bucha, a presidente da Comissão Europeia acordou com o presidente ucraniano enviar equipas de investigação para assegurar a preservação de provas de crimes de guerra cometidos por tropas russas.



“Transmiti [a Zelensky] as minhas condolências e garanti-lhe o apoio total da Comissão Europeia nestes tempos terríveis. Estas imagens arrepiantes não vão ser deixadas sem resposta. Os autores destes crimes horrendos não vão ficar por punir”.

Equipas da Europol e da Eurojust estão já a ser preparadas

Segundo a declaração de Von der Leyen, o representante do Estado ucraniano e a presidente do executivo europeu decidiram coordenar esforços. A União Europeia vai criar uma Equipa de Investigação Conjunta com a Ucrânia para recolher provas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A UE já está preparada para enviar equipas da Europol (a agência europeia que coordena a ação policial na UE) e da Eurojust (a agência de justiça criminal europeia).

Autoridades ucranianas acusam russos de "massacre deliberado" em Busha Ucrânia compara o massacre desta cidade nos subúrbios de Kiev, onde foram descobertos 57 corpos enterrados em valas comuns, este domingo, e onde ontem jornalistas da AFP tinham visto cerca 20 cadáveres nas estrada, ao massacre de Srebrenica na Bósnia em 1995.

A resposta deve ser “global”, salientou a presidente da Comissão. Já começaram as reuniões entre a Eurojust e o Tribunal Penal Internacional, para que equipas deste tribunal que investiga crimes de guerra se junte às equipas no terreno.

“Esta abordagem coordenada das autoridades ucranianas, da UE, dos Estados-membros e do Tribunal Penal Internacional irá permitir que as provas sejam recolhidas, analisadas e processadas da forma mais completa e eficaz possível”, sustenta Von der Leyen. O comissário europeu responsável pela pasta da Justiça, Didier Reynders, será responsável por acompanhar o processo. E a Comissão, segundo o comunicado, irá fornecer “todo o apoio técnico e financeiro às investigações dirigidas pela UE” .

